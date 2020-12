Le nombre d’élèves en quarantaine «nettement» plus bas qu’en septembre

Le nombre d’élèves et de membres du personnel nouvellement mis en quarantaine est nettement plus bas qu’en septembre, a indiqué jeudi l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE).

La semaine du 16 au 22 novembre, 746 cas de Covid-19 à l’école ont été signalés aux équipes de Promotion de la Santé à l’EÉole (PSE), dont 532 cas parmi des élèves de l’enseignement fondamental et secondaire.

«Ces chiffres sont en augmentation par rapport à la semaine précédente, et se rapprochent de ceux de la 3ème semaine de septembre», selon l’institution.

Elle indique cependant que l’incidence sur sept jours est inférieure à l’incidence dans la population générale. «Les équipes de la PSE ont actuellement moins de tracing à faire et utilisent le temps récupéré pour organiser des séances de vaccinations et des bilans de santé et dépistages prioritaires.»