Geeroise de 21 ans, Anne Pollard a remporté les prestigieux prix «radio» et «presse écrite» de la Belgodyssée pour son reportage sur les conséquences du coronavirus sur les traditions religieuses. Elle décroche un mois de stage à L’Avenir et six mois de stage à la RTBF. Portrait d’une étudiante en journalisme qui a signé un triplé inédit.