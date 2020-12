Vingt-quatre régions demandent à être impliquées dans la politique européenne post-covid

Vingt-quatre régions européennes, dont la Flandre et la Wallonie, ont envoyé une lettre commune à une série de décideurs européens, afin de leur faire part de leur volonté d’être impliquées dans la politique de relance post-covid.

Les ministres-présidents wallon et flamand, Elio Di Rupo et Jan Jambon, ont signé ce courrier adressé entre autres à la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, au président du Conseil Charles Michel ou encore à la chancelière allemande Angela Merkel.

Les 24 régions signataires demandent notamment à être impliquées «au plus haut niveau dans les discussions de relance» ainsi que «dans la définition et la mise en oœvre du Recovery and Resilience Facility et des plans nationaux qui seront conçus dans ce cadre».