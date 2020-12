Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) a approuvé jeudi en première lecture un avant-projet de décret visant à organiser une nouvelle procédure de recrutement pour les directions des arts de la scène.

Cet avant-projet concerne les lieux de création, de diffusion, les festivals et les centres scéniques bénéficiant d’un contrat-programme.

Ce texte ambitionne de rencontrer quatre objectifs. Tout d’abord, «garantir la publicité et la bonne gouvernance de chaque étape et de tous les éléments de la procédure de recrutement, afin d’assurer l’égalité de traitement entre tous les candidats et candidates». Les mandats seront ainsi limités à 5 ans renouvelables une fois.

Deuxièmement, le texte entend «remédier à l’inégalité manifeste entre les hommes et les femmes dans l’accès aux postes de direction.»

Troisièmement, l’avant-projet veut «promouvoir la diversité culturelle et la protection des droits culturels.»

Enfin, le gouvernement souhaite «garantir le bien-être au travail, en permettant la création de conditions institutionnelles propices au bien-être au travail, et à la lutte contre toute forme de discrimination et de harcèlement.»

«Actuellement, seuls 20% des postes de direction sont occupés par des femmes. Afin de permettre au secteur culturel de maintenir sa force de création et d’innovation, il nous semble fondamental de le soutenir vers davantage de diversité, d’égalité et de mobilité au niveau des directions», comment la ministre de la Culture en FWB, Bénédicte Linard, dans un communiqué.