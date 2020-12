Vaccination: «les enseignants font partie des professions essentielles», affirme Ben Weyts

Les enseignants font partie des professions essentielles qui devraient bénéficier d’un accès prioritaire à la vaccination contre le covid-19, a assuré jeudi le ministre flamand de l’Enseignement, Ben Weyts.

La conférence interministérielle (CIM) Santé publique a défini, plus tôt dans la journée, les groupes prioritaires pour cette vaccination qui débutera en janvier avec l’arrivée en Belgique de quelque 600.000 doses du vaccin de Pfizer.

Les premiers vaccinés seront le personnel et les résidents des maisons de repos et des institutions collectives de santé. Suivront les professionnels de la santé (dans les hôpitaux et en première ligne); les autres travailleurs des hôpitaux; les plus de 65 ans; la tranche 45-65 ans avec comorbidités et des fonctions sociales ou économiques essentielles.

«Les enseignants et le personnel des écoles, qui sont en contact chaque jour avec des dizaines de jeunes, devraient faire partie de cette catégorie. Garder les écoles ouvertes est de la plus grande importance pour toute la société», a souligné le ministre Weyts.