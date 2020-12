Le Royal Albert Hall de Londres déterminé à fêter ses 150 ans, malgré la pandémie

Le Royal Albert Hall est «déterminé» à fêter ses 150 ans en 2021, malgré la pandémie de nouveau coronavirus, a déclaré jeudi le directeur de la prestigieuse salle de concerts de Londres, annonçant la venue de stars.

La chanteuse rock américaine Patti Smith, le rappeur britannique Tinie ou encore le chanteur d’opéra Jonas Kaufmann figurent parmi les grands noms programmés.

Un concert spécial est prévu le 29 mars 2021 – 150 ans jour pour jour après l’ouverture de la salle – avec une musique spécialement conçue par le Britannique David Arnold, qui a composé la musique de cinq films de James Bond.

La pandémie avait contraint la célèbre salle de l’ouest de Londres à fermer, pour la deuxième fois seulement de sa longue histoire, la première fermeture étant due à la Seconde guerre mondiale.

Le directeur général du Royal Albert Hall, Craig Hassal, a déclaré à des journalistes que la salle était «déterminée» à célébrer pleinement son 150e anniversaire «malgré l’impact dévastateur de la pandémie».

L’industrie britannique de la musique, qui contribue à hauteur de 5,8 milliards de livres (6,5 milliards d’euros) à l’économie, a été durement touchée par les restrictions imposées pour freiner la pandémie de nouveau coronavirus, qui a causé la mort de plus de 59.000 personnes au Royaume-Uni.

Selon un rapport publié en novembre par Music UK, les revenus des salles ont chuté de 85% cette année.

La prestigieuse salle londonienne, ouverte en 1871 par la reine Victoria et baptisée du nom de son époux, le prince Albert, a subi une perte de 27 millions de livres de revenus pendant la pandémie et a remboursé plus de 7,5 millions de livres de billets.

Suite à un assouplissement des restrictions avec la fin d’un deuxième confinement en Angleterre mercredi, le Royal Albert Hall a annoncé accueillir de nouveau le public en décembre dans le respect des règles de distanciation physique.

M. Hassal s’est dit «confiant que le public reviendra» tout en prévenant que le lieu «suivra en permanence les dernières directives du gouvernement».

«Nous sommes convaincus que le public est très intéressé par les spectacles live et nous avons hâte de répondre à cette demande», a-t-il ajouté.