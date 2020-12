Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce jeudi en Belgique et dans le monde

Les articles sélectionnés par la rédaction

Coronavirus: moins de 200 admissions quotidiennes à l’hôpital en moyenne

Il y a désormais moins de 200 admissions quotidiennes à l’hôpital pour le Covid-19 en Belgique, avec une moyenne quotidienne de 198 admissions enregistrée entre du le 26 novembre et le 02 décembre (-27% ), ressort-il des données de Sciensano publiées jeudi matin.

600.000 doses du vaccin de Pfizer disponibles en janvier en Belgique

Le vaccin de Pfizer/BioNTech sera le premier à arriver en Belgique. Dès janvier, quelque 600.000 doses devraient être disponibles, permettant la vaccination de 300.000 personnes, à raison de deux doses par personne.

Plus de 2.700 morts du Covid-19 en 24 heures et plus de 100.000 personnes hospitalisées aux USA

Les États-Unis ont enregistré mercredi plus de 2.700 nouveaux décès dus au Covid-19, un niveau quotidien qu’ils n’avaient pas connu depuis le mois d’avril, selon le relevé à 20H30 (01H30 GMT) de l’université Johns Hopkins qui fait référence.

