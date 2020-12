Un plan pour rénover 707 logements de la Société des Habitations sociales du Roman Païs

La société des Habitations sociales du Roman Païs (HSRP), qui gère plus de 3 150 logements publics dans huit communes de l’ouest du Brabant wallon, a présenté jeudi son projet de rénovation d’une partie de son parc de logements, retenu dans le cadre du plan de rénovation 2020-2024 du Gouvernement wallon.

L’objectif est de renforcer la salubrité et d’améliorer la performance énergétique des logements publics, grâce à une subvention de 75% du montant des travaux. Les HSRP prévoient de rénover 707 logements (près d’un tiers à Tubize et un autre tiers à Nivelles) grâce à des subsides régionaux de 24,76 millions d’euros.

L’investissement régional pour le mieux-être des locataires et la transition climatique s’inscrit dans la dynamique de relance de l’économie, au bénéfice des entreprises, de l’emploi et des sociétés de logements publics. En plus des 24,76 millions d’euros accordés aux HSRP (laquelle assumera le solde de 25%) pour le chantier proprement dit, un montant de 212 000 euros a également accordé pour l’accompagnement social des résidents, les travaux étant réalisés majoritairement dans des logements occupés.

La demande initiale des HSRP portait sur 1 100 logements. Finalement, 707 ont été retenus dont 32% à Nivelles, 32% à Tubize, 21% à Braine-l’Alleud, 11% à Rebecq et 4% à Braine-le-Château. Un deuxième plan centré sur l’embellissement et la sécurisation permettra également à la société de bénéficier d’un financement de 637 782 euros. Ce montant sera principalement consacré à la transformation et à la sécurisation des entrées d’immeubles de logements gérés par les HSRP dans le quartier Sainte-Barbe à Nivelles et au Clos de la Bruyère à Tubize.

À Nivelles, les HSRP bouclent également aujourd’hui la première phase d’un projet global de 6,5 millions d’euros retenu par le Gouvernement wallon en 2014, et qui a permis d’améliorer les performances énergétiques de 240 logements du quartier Sainte-Barbe. Une deuxième phase permettra de créer 26 logements supplémentaires, et une troisième phase améliorera les liaisons du quartier avec le centre-ville.