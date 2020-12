Riff Reb’s, Taymans, Liberge, etc.: nos 11 coups de cœur (ou de griffe) BD du jeudi 3 décembre

Le jeudi, c’est le jour de notre sélection bande dessinée. Avec, cette fois, des bavures policières, une infiltration à Auschwitz et quelques voyages extracorporels. Bonnes lectures.

1 La force de l’ordre

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

D. Fassin a partagé pendant deux ans le quotidien d’une brigade anti-criminalité. Loin des imaginaires du cinéma ou des séries, il raconte l’ennui des patrouilles, la pression du chiffre, les formes invisibles de violence et les discriminations.

Cette enquête «ethno-graphique» montre à quel point les habitants de ces quartiers restent soumis à une forme d’exception sécuritaire.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ACTUEL

L’enquête menée par Didier Fassin date déjà d’un paquet d’années, mais reste d’une brûlante actualité. Le portrait qu’il fait de la police française est saisissant et inquiétant.

Mais il ne fait pas que condamner bêtement: il suggère aussi les raisons et les solutions de ce marasme sécuritaire.

Un ouvrage vital pour l’équilibre de nos démocraties.

+ À LIRE AUSSI | Les démons policiers de la France

Delcourt «La force de l’ordre», Fassin/Debomy/Raynal, 104 p., 17.95€.

2 Rendez-vous avec X – L’affaire Pilecki

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Witold Pilecki, héros allié méconnu, se fait volontairement arrêter et interner dans le camp de concentration d’Auschwitz pour enquêter et fomenter une insurrection.

Mais malgré les rapports qu’il parvient à faire passer à l’extérieur, l’aide ne viendra jamais.

Il s’évade du camp en 1943 mais sera exécuté par le régime communiste polonais en 1948 pour avoir pris part à la révolte de Varsovie.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): AUTHENTIQUE

Membre de l’armée secrète polonaise, Wiltold Pilecki a infiltré volontairement le camp d’Auschwitz en 1940.

Ce one-shot très documenté revisite un épisode déjà (bien) abordé par Le rapport W chez Maghen.

Glénat Martin/DucMartin/Ducoudray, 64 p., 14.95€.

3 James Cook (T.1)

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Doté d’un grand sens marin et très doué pour la cartographie, James Cook est sans conteste l’un des plus grands navigateurs de l’histoire de l’exploration maritime.

Ce capitaine anglais de la Royal Navy a consacré l’essentiel de sa carrière à naviguer autour du globe, et notamment dans l’océan Pacifique où ses voyages ont donné lieu à de nombreuses découvertes et cartes qui ont changé notre vision du monde.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): PLAT

Voilà une grande odyssée qui prend des allures de long fleuve tranquille dans cet album pas très inspiré.

Au contraire du dessin de Federico Nardo, seule consolation.

Glénat «L’appel du Pacifique», LF Bollée/Nardo, 56 p., 14.95€

4 À peu presque

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Les questions relatives au sexisme, au racisme, à l’écologie, etc., s’invitent dans des moments historiques où elles auraient pu émerger, créant un décalage incongru mais bien pertinent.

On y croise Christophe Colomb, des Vikings, des Égyptiens, des chevaliers… et des thèmes tels que le street art des cavernes ou le quotidien d’une influenceuse mode à la cour de Versailles… Bref, un livre universel.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ABSURDE

À peu près et un peu n’importe quoi, du très drôle au (un peu) médiocre – c’est l’exercice qui veut ça – dans ces gags à l’humour absurdo-historique, qui jouent la carte de la collision temporelle entre hier et aujourd’hui.

Delcourt Marc Dubuisson, 64 p., 13.50€.

5 Le vagabond des étoiles (T.2)

Soleil - Le résumé de l’éditeur

San Quentin. Dans la prison d’État, Darrell Standing, toujours soumis à la torture de la camisole de force, poursuit ses voyages extracorporels. Il s’incarne dans de nouvelles vies – hommes, femme, enfant – à travers l’histoire du monde, qui nous font voyager du western au péplum en passant par la préhistoire.

Pour garder la raison, Darrell Standing recherche et trouve des preuves de la réalité de ses vies antérieures. S’ouvre également pour lui un abîme de réflexions sur l’immuable destin de l’humanité partout et toujours inféodée à l’amour, la superstition et la violence.

Finalement en marche vers la potence, il esquisse un sourire car il a cette phrase en tête: «Il m’a fallu mourir et mourir encore pour m’apercevoir que la vie était inépuisable.»

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ÉBOURIFFANT

Darell Standing poursuit ses voyages extracorporels depuis le pénitencier où il attend son exécution.

Et cette adaptation du célèbre roman de Jack London reste ébouriffante.

Soleil Riff Reb’s, Collection Noctambule, 104 p., 17.95€.

6 Le temps des mitaines (T.3)

Dargaud - Le résumé de l’éditeur

Le Temps des Mitaines, c’est un peu comme le Club des 5! Et dans ce club, Pélagie, c’est la copine souris attachante et pénible à la fois, souvent à côté de la plaque.

Or une entité extraterrestre invasive-agressive s’écrase sur Terre et transforme les habitants en bébés zombies. Comme à son habitude, Pélagie traversera cette aventure en effectuant brillamment les choix les plus débiles possibles avec une constance qui force l’admiration.

Une nouvelle histoire qui fait frissonner de peur et de rire!

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SUBLIME

Les gens changent et il faut faire avec.

Avec des préceptes humains (aussi anthropomorphes) et des codes de genre (l’horreur et les zombies), le duo Clément/Montel se sert des références pour créer un monde sublime.

Dargaud «La nuit des croque-souris», Clément/Montel, 80p.,14,50€

7 Boule & Bill (T.41)

Dargaud - Le résumé de l’éditeur

Pas facile d’être une tortue! Caroline est véritablement un membre de la famille à part entière, mais elle ne peut pas toujours participer aux promenades et aux jeux de son Bill adoré au même rythme que les autres. Boule et Bill vont redoubler d’inventivité pour lui faire plaisir et l’impliquer davantage…

Attention, Bill n’a qu’à se tenir à Caro et tout ira bien!

Notre avis en un mot (puis quelques autres): CHARMANT

La famille nucléaire, c’est un peu daté, certes.

Mais le côté désuet des aventures du cocker et de son maître (à moins que ce ne soit l’inverse) demeure charmant.

Dargaud «Bill se tient à Caro», Cazenova/Bastide, 48 p., 10.95€.

8 Les p’tits mythos (T.11)

Bamboo - Le résumé de l’éditeur

Mais où donc habite Poséidon? Et pourquoi n’en sait-on pas plus sur ses enfants, Triton et Rhodé? Et si on en profitait pour expliquer pourquoi c’est à cause du dieu de la mer qu’est né le Minotaure? Et le Minotaure, pourquoi est-il obligé de vivre dans un labyrinthe construit par un certain Dédale sur ordre du roi Minos?

Les questions sont nombreuses, espérons que nos petits Mythos sauront apporter plus de réponses que de catastrophes!

Notre avis en un mot (puis quelques autres): POTACHE

La naissance d’Athéna, le Minotaure, Sisyphe et son rocher: Cazenove et Larrier continuent leur exploration des mythes de la Grèce antique avec un humour potache qui ne tache pas (trop).

Bamboo «Crète party», Cazenove/Barbier, 56 p., 10.95€.

9 Caroline Baldwin (T.19)

Paquet - Le résumé de l’éditeur

Suite et fin de l’histoire débutée dans le tome 18. Alors que Caroline Baldwin pense que tout espoir de sauver Wilson (son patron, en attente d’une greffe de moelle) est perdu après le décès de son fils, seul donneur potentiel, les révélations de l’agent Num du «Narcotic bureau» relancent son enquête.

Wilson aurait eu une fille avec une Laotienne durant la guerre du Vietnam. Elle serait devenue la compagne d’un Seigneur de la drogue sans pitié. Caroline décide de la retrouver et de la convaincre de venir aux États-Unis sauver son père.

Elle n’a pas le temps de commencer ses recherches que déjà elle est enlevée par les hommes du trafiquant. Caroline arrivera-t-elle à remplir sa mission? Une chose est sûre, il faut toujours se méfier des apparences car elles sont souvent trompeuses et Caroline l’apprendra à ses dépens.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SURPRENANT

Transcendé par une rencontre dans la vraie vie, André Taymans change celle de sa Caroline dans un album asiatique qui prend à la gorge et nous fait glisser dans le cauchemar.

Très efficace et surprenant.

Paquet «Les Faucons», André Taymans, 48p., 14€

10 Carthago Adventures (T.6)

Les Humanoïdes Associés - Le résumé de l’éditeur

1996. Harry Feiersinger, le frère du centenaire des Carpates, part à la recherche de Yara, leur sœur, qui a disparu au Brésil. Pour lui, qui est considéré comme l’incapable de la famille, c’est l’occasion rêvée de prouver sa valeur.

Sur les traces de Yara, en plein cœur de la forêt amazonienne, Harry et son acolyte London Donovan vont découvrir l’un des secrets les plus précieux du Centenaire des Carpates…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ATYPIQUE

Pas le meilleur des one-shots construits autour de la saga vedette des Humanoïdes Associés. Bec y revisite un peu en roue libre la légende de la fontaine de jouvence.

Efficace quand même. Ridicule, parfois, aussi.

Les Humanoïdes Associés «La source», Bec/Morvan/Khattou, 56 p., 14.50€.

11 L’homme qui a séduit le soleil

Jungle - Le résumé de l’éditeur

Chaque matin, Gabriel quitte le misérable réduit qu’il occupe sur les bords de la Seine et retrouve l’effervescence du Pont-Neuf. Là, parmi les bonimenteurs et les vendeuses de fleurs, il improvise quelques scènes de commedia dell’arte pour gagner de quoi se nourrir.

À l’écart, Molière l’observe… Et décide de l’engager dans sa compagnie. Désormais, le rêve le plus fou de Gabriel semble possible: jouer avec Molière devant le Roi-Soleil.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): BEAU

Dans les coulisses de l’histoire, de Molière ou de Louis XIV, le récit bien connu de Jean-Côme Noguès arrive en BD.

Le scénario est sans surprise mais Éric Liberge fait un travail incroyable, encore une fois.