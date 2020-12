Borinage: durant les fêtes, du chocolat pour les bons conducteurs, des prunes pour les autres

Coronavirus ou pas, les contrôles se poursuivront sur les routes boraines. Mais outre sanctionner les mauvais comportements, la police récompensera les bons.

Durant la période de fin d’année, la Police boraine s’emploie toujours à choyer les automobilistes qu’elle contrôle.… condition que ceux-ci ne soient pas en infraction!

Ainsi, pour remercier les conducteurs prudents et en ordre, il est de tradition de leur offrir un petit cadeau. Et cette année encore, la zone a opté pour une tablette de chocolat, belge évidemment et aux couleurs de la zone de police.

«Inutile de préciser que nombreux seront les conducteurs qui voudront se faire contrôler cette année», croit savoir la police boraine qui, tellement sûr de ce fait, a encore mené une vaste opération de contrôles routiers mardi dernier, au premier jour de décembre.

Si la crise sanitaire et le contrôle des mesures coercitives qui en découle a provoqué le report de l’opération Bob de fin d’année au niveau national, ce ne sera pas le cas sur les routes boraines, où la police entend veiller au respect du code de la route et réprimer les conduites sous influence. «Pour nous, c’est toute l’année que les routes doivent être sûres.»

Durant leur opération de contrôle, les policiers du service Circulation Routière ont contrôlé 89 véhicules et 96 individus. Il en ressort que 4 conduisaient sous influences de stupéfiants et 4 sous influence de l’alcool, ce qui a entraîné 5 retraits immédiats de permis. Trois véhicules ont été saisis pour défaut d’assurance, une plaque signalée volée a été retrouvée et 3 PV judiciaires et 32 PV de roulage ont été rédigés.

Après ces retraits et prunes, il restait donc moins de 50 tablettes à répartir pour les bons élèves.