L’entraîneur de hockey Niels Thijssen n’est plus à la tête des Red Panthers

L’Association Royale Belge de Hockey (ARBH) a fait savoir jeudi que Niels Thijssen arrêtait sa fonction d’entraîneur fédéral des Red Panthers, l’équipe nationale féminine, et ce avec effet immédiat.

«Je pense que c’est le moment pour un changement dans ma vie», a déclaré l’entraîneur néerlandais, en poste depuis 2017. Avec lui, les Panthers ont décroché une médaille d’argent à l’Euro 2017 mais sont aussi passées à côté d’une qualification pour les JO de Tokyo.

«Après ces cinq dernières années, avec un contrat bientôt à expiration et des discussions de renouvellement en cours, et un Championnat d’Europe qui arrive dans six mois, je pense que c’est le moment pour un changement dans ma vie», a expliqué Thijssen, cité dans un communiqué de la fédération.

«Merci les Panthers! Merci l’ARBH! Vous allez me manquer. Mais je sens qu’il est temps pour moi de tourner cette page importante, d’à nouveau passer plus de temps avec ma famille et de partir à la recherche de nouveaux rêves.»

L’ancien entraîneur de l’équipe féminine de l’Antwerp avait rejoint la Fédération belge en 2012 et a été impliqué dans le programme de l’équipe nationale dames depuis 2015, d’abord comme coach assistant, puis comme coach principal par intérim et depuis avril 2017, comme coach national à part entière.

C’est sous sa houlette que les Red Panthers sont notamment montées à une 9e place historique au classement mondial, ont été sacrées vice-championnes d’Europe en 2017, se sont qualifiées pour la Coupe du monde de 2018 et se sont classées 5e lors de la première saison de la très relevée Hockey Pro League.

La non-qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo restera sans doute la plus grande déception des Panthers sous sa direction.