Fabio Aru rebondit chez Qhubeka Assos

La formation cycliste Qhubeka Assos, qui remplace NTT Pro Cycling dans le peloton en 2021, a recruté Fabio Aru. L’Italien de 30 ans, dont contrat avec l’équipe UAE-Team Emirates n’avait pas été renouvelé, a signé un contrat d’une saison avec l’équipe sud-africaine du WorldTour.

Le Sarde peut pousser un soupir de soulagement. Il semblait que sa carrière autrefois si prometteuse allait s’achever prématurément à la fin de cette année. Aru a remporté le Tour d’Espagne en 2015 et a également terminé deux fois sur le podium du Tour d’Italie (troisième en 2014 et deuxième en 2015), mais n’a pas pu obtenir de résultats significatifs au cours des trois dernières années. Son titre de champion d’Italie en 2017 et la victoire d’étape sur le Tour cette année-là à La Planche des Belles Filles ont été ses derniers faits notables.

Aru a effectué la première partie (réussie) de carrière au sein de la formation Astana (2013-2017). Depuis son arrivée chez UAE-Team Emirates en 2018, il est à la recherche de son meilleur niveau.

Avec Qhubeka, une nouvelle opportunité se présente. L’Italien sera le coéquipier de nos compatriotes Victor Campenaerts et Dimitri Claeys.

L’équipe du manager Douglas Ryder semblait devoir disparaître après avoir perdu son sponsor principal NTT. Fin novembre, l’équipe a pu redémarrer sous le nom de Qhubeka Assos.