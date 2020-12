600 repas distribués chaque semaine aux étudiants liégeois dans le besoin, au prix de 1 euro

À partir de ce vendredi, l’ASBL «En Ville et les Copains» et la Ville de Liège proposeront trois fois par semaine 200 repas à 1€ aux étudiants précarisés.

Avec la crise sanitaire du coronavirus, près d’un tiers des étudiants ont perdu leur job, ce qui impacte directement leur capacité à payer les frais scolaires, leur loyer ainsi que les frais alimentaires et de santé. Ceux qui bénéficiaient de la solidarité familiale peuvent aussi être impactés par la perte de revenus des parents. Les étudiants en difficulté financière peuvent néanmoins se tourner vers les CPAS. Trop d’étudiants ignorent encore l’existence de ces aides.

Face à la détresse financière de beaucoup de jeunes relayée par les services de soutien des Hautes Écoles et Université ainsi que par le Centre J, la MAdo ou le SIPS demandent une attention particulière de la Ville de Liège.

Au-delà du soutien assuré par le CPAS à ce public spécifique via l’antenne Jeunes, le bourgmestre Willy Demeyer et l’échevine en charge de la Jeunesse, Julie Fernandez Fernandez, ont proposé au collège communal de soutenir un projet collaboratif typiquement liégeois, baptisé «Copains à bord». Soit la mise en place d’un take away solidaire, via une collaboration entre l’ASBL «En Ville et les Copains» et la Ville. À partir de ce vendredi, 200 repas à 1 euro seront distribués trois fois par semaine aux étudiants précarisés via «Liège Solidaire» 0800/34 436 (tapez 2).

« Les activités de la jeune ASBL « En Ville et les Copains », qui propose un restaurant dont la finalité sociale est l’intégration socio-professionnelle de personnes porteuses d’un handicap ont été stoppées net par la crise sanitaire», souligne la Ville. C’est donc cette ASBL qui prendra en charge la conception mais aussi la distribution des repas les lundis, mercredis et vendredis, de 11h à 15h. Cet étalement dans le temps permettra une distribution en respectant les distances de sécurité.

«Les associations qui délivrent de l’aide alimentaire ont alerté les autorités communales sur le nombre croissant d’étudiants qui viennent chercher des colis. Certains, dont la cellule familiale était un soutien, voient leurs moyens de subsistances fortement diminués par la perte de revenus des parents.» D’autres peinent à se nourrir, ne savent plus comment payer leur loyer. Cette charge mentale a aussi un impact sur leur scolarité. L’enquête menée auprès des étudiants liégeois par la Ville en collaboration avec le Centre J et la MAdo lors du premier confinement, avait déjà mis en évidence cet état de détresse qui s’amplifie.

Les agents du Centre J et de la Mado géreront les appels des étudiants domiciliés à Liège et en prendront les inscriptions via le Call Center Liège Solidaire (0800/43 436). Cette procédure permettra ainsi aux équipes d’établir un lien, de détecter d’autres problématiques éventuelles et d’aiguiller au mieux les jeunes si nécessaire. Chaque étudiant pourra obtenir deux fois par semaine un repas préparé pour un montant maximal de 1€.

Ce projet englobe de nombreux partenaires. Il est soutenu tout d’abord par la Fondation Roi Baudouin. La Ressourcerie du Pays de Liège et l’ASBL Sofie aideront l’ASBL à s’équiper. Le Panier Solidaire fournira, suivant ses possibilités, certaines denrées. Une demande de soutien est également parvenue à la ministre des Grandes Villes du Gouvernement fédéral.

La Ville de Liège espère ainsi, grâce à cette initiative, pouvoir soutenir les étudiants les plus précarisés mais aussi éviter que d’autres ne basculent.