VIDÉO | Ligue des champions: Dortmund passe, Paris revient de loin, Manchester doute

Football: Dortmund s’est qualifié ce mercredi pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, alors que le Paris SG, finaliste de la dernière édition, revient de loin après sa victoire (3-1) contre Manchester United.

Groupe E: Giroud régale Chelsea

Dans un groupe où les qualifiés pour les huitièmes étaient déjà connus, c’est Olivier Giroud qui a brillé en inscrivant le premier quadruplé de cette saison en C1.

Une frappe bien sentie du gauche (8e), un ballon piqué du droit (54e), une tête (74e) et un penalty (83e) du Français ont humilié Séville, défait (4-0) au stade Ramon Sanchez-Pizjuan.

Et voilà les Blues assurés de terminer premiers de leur groupe, à l’issue de ce duel entre deux clubs déjà qualifiés.

La dernière journée de la poule comptera d’ailleurs pour du beurre: le duel pour la troisième place et le repêchage en Ligue Europa, qui opposait deux néophytes en C1, a en effet tourné à l’avantage de Krasnodar, vainqueur (1-0) de Rennes.

Trouvé dans la profondeur par une ouverture lumineuse d’Aleksandr Martynovich, Marcus Berg a marqué le seul but du match (76e).

Groupe F: Dortmund passe

Le Borussia Dortmund s’est qualifié de justesse grâce à son nul (1-1) contre la Lazio Rome.

En toute fin de première période, Raphaël Guerreiro a conclu une offensive du BVB d’un but (44e) entre les jambes du gardien Pepe Reina.

L’inévitable Ciro Immobile a égalisé pour la Lazio sur penalty (66e).

Les Romains ne sont pas qualifiés pour autant, mais un nul leur suffira mardi prochain à domicile contre Bruges, vainqueur (3-0) du Zenit Saint-Pétersbourg. Les Belges peuvent, eux, encore arracher un billet inespéré en cas de victoire sur le terrain de la Lazio.

Groupe G: Barça et Juve déroulent

En démonstration en Hongrie chez le Ferencvaros (3-0), une équipe bis du FC Barcelone, déjà qualifié, a fait le travail et disputera la première place contre la Juventus Turin, victorieuse (3-0) du Dynamo Kiev.

Le Barça l’a emporté avec une talonnade dos au but d’Antoine Griezmann (14e), un but de Martin Braithwaite (20e) et un penalty d’Ousmane Dembélé (28e).

La Juve, déjà qualifiée, a également fait le job en étrillant (3-0) le Dynamo Kiev, avec une tête de Federico Chiesa (21e), une action collective avec Cristiano Ronaldo à la finition (57e) et un but d’Alvaro Morata (66e) lors du premier match de Ligue des champions arbitré par une femme, la Française Stéphanie Frappart.

La Vieille Dame devra s’imposer par au moins deux buts d’écart au Camp Nou pour chiper la première place aux Blaugranas.

En bas, le Dynamo Kiev devra l’emporter à domicile pour être reversé en C3.

Groupe H: Paris revient de loin

La pression réussit bien au Paris SG. Le finaliste malheureux de la dernière édition est allé battre Manchester United (3-1) à Old Trafford, et se retrouve en ballottage favorable pour la qualification en huitièmes de finale.

Le PSG s’est imposé grâce à un doublé de Neymar (6e, 90e+2) et un but de Marquinhos (69e).

Marcus Rashford avait égalisé entretemps (32e) dans ce match électrique, que les Red Devils ont terminé à 10 après l’exclusion de Fred (70e).

Les Parisiens n’ont désormais besoin que d’un nul lors de la dernière journée, au Parc des princes contre le Basaksehir Istanbul, pour se qualifier et finiront premiers s’ils terminent à égalité de points avec Manchester ou Leipzig, grâce à leurs meilleurs résultats dans les confrontations directes. Les trois clubs sont pour l’instant à égalité de points (9).

Leipzig n’a pas flanché dans la course aux huitièmes, en remportant un match complètement débridé à Istanbul contre le club turc (4-3). Mais il devra probablement battre Manchester, qui l’a étrillé à l’aller (5-0), pour se qualifier.

Dans un scénario fou, le Basaksehir est revenu à 3-3 à cinq minutes de la fin grâce à un triplé d’Irfan Can Kahveci (45e+3, 72e, 85e).

Mais les Allemands, qui avaient pris l’avantage sur des buts de Yussuf Poulsen (26e), Nordi Mukiele (43e) et Dani Olmo (66e), ont arraché la victoire dans le temps additionnel grâce à une réalisation d’Alexander Sorloth (90e+2).