Des sacs pour les femmes précarisées

Le Soroptimist Club de Huy offrira pour Noël des sacs à main «garnis» à des femmes précarisées.

Le Soroptimist Club de Huy lance l’opération «Noël avec elles». «Nous allons offrir des sacs à main remplis de différents produits hygiéniques et de beauté à des femmes précarisées, expose Anne Donneaux, directrice des programmes chez Soroptimist. Nous voulons qu’elles puissent se faire belles.»

Pour récolter les différents articles, les membres du club ont chacune prospecté de leur côté. «Des connaissances nous sont venues en aide, mais nous avons aussi pu compter sur des pharmacies et des grandes surfaces, poursuit Anne Donneaux. Nous n’avons rien dû acheter, tout nous a été offert.»

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que leurs appels ont été entendus. «Au départ, on s’était dit qu’on serait déjà très contentes avec 100 sacs. Et au final, on en aura presque le double, si pas plus.»

La distribution assurée par trois associations

Si c’est le Soroptimist Club qui se charge de la récolte, ce n’est pas lui qui en assurera la distribution. «Nous nous appuyons sur deux associations: Saint-Vincent de Paul et Nouveau Départ, une ASBL protestante», détaille Cécile Philips, secrétaire. La distribution se déroulera après le 15 décembre. «Pendant la période de Noël-Nouvel An», continue Anne Donneaux.

Un soutien financier pour «Woman’Do»

Soroptimist a récemment apporté un soutien financier à «Woman’Do». «Il s’agit d’un centre de planning familial qui vient en aide à des femmes, notamment des migrantes, victimes de traumatismes en tous genres.» Et cette aide était plus qu’indispensable. «Leur survie était en jeu.»