L’arbre qui cache la…

Chaque année, c’est pareil, à cette saison, on vous invite et l’on vous incite à planter des arbres sous prétexte qu’autour de la Sainte-Catherine, tout bois est censé reprendre racine…

Si elles peuvent sembler nobles – et si elles le sont à coup sûr pour certain(e)s –, les motivations développées par ceux et celles qui se lancent dans ce type d’opération deviennent de plus en plus surréalistes.

Aujourd’hui, on vous demandera de boiser des espaces en friche pour contrecarrer les effets néfastes sur la biodiversité, sur le climat, sur la couche d’ozone et que sais-je encore comme autres nuisances, parfois ou souvent provoquées par des actions soutenues par les mêmes autorités que celles qui organisent les séances de plantation.

Par exemple, on mettra un arbre en terre chaque fois que l’on coulera du béton (structuré ou pas) dans des centres-villes de plus en plus minéralisés.

On en plantera d’autres pour contrecarrer la construction d’un supermarché (bio ou pas) entre ville et campagne. Ou encore pour justifier l’installation d’une usine à gaz (naturel ou pas) dans une zone champêtre.

Bref, l’arbre devient alors la bonne conscience de ceux et celles qui n’auront en définitive pas pris l’initiative d’attaquer le mal à la racine. J’aurai tendance à dire que cet arbre-là cachera, lorsqu’il aura grandi, bien autre chose que la forêt…