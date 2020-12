Des bons cadeaux pour compenser un peu

Comme de nombreux commerces ces derniers mois, les thermes de Spa ont renforcé leur offre en ligne. «Cette saison des fêtes de fin d’année est aussi importante pour nos bons cadeaux, indique la directrice de l’établissement, Séverine Philippin. Nous en vendons généralement énormément et nous tenions à ce que notre site facilite la vente de ceux-ci à nos clients.» Et visiblement, le contexte actuel est propice à l’achat de ces box «détente». «On remarque qu’on a déjà beaucoup de demandes et de commandes actuellement. Les gens ont envie d’offrir une journée bien-être ou des soins à leurs proches. De ce fait, on a veillé à étendre la validité des bons. Les clients n’ont rien à craindre, tout est fait pour qu’ils puissent les utiliser dans l’année qui vient», complète-t-elle. L’e-shop propose également du linge de bain et les produits cosmétiques utilisés dans le cadre des soins. «Tout peut être envoyé par e-mail ou par la poste.» De quoi permettre d’avoir tout de même quelques rentrées malgré la fermeture des thermes. «On est tout de même très loin de compenser le chiffre d’affaires que l’on réalise normalement en fin d’année, confie Séverine Philippin. Pour le moment, on tient les températures des bassins au strict minimum, comme il fait très froid dehors. Il faut que sur le plan technique cela puisse continuer de fonctionner. Tous les jours, nous avons des personnes qui veillent à ce que la machinerie, les pompes, les systèmes de désinfection continuent à tourner et ainsi pouvoir relancer le réchauffement de l’eau en vue de la réouverture.» Et tout cela a un coût.