Le Festival international du Film de Mons est annoncé du 5 au 12 mars 2021

Le 36e Festival International du Film de Mons a été annoncé mercredi par les organisateurs. Le traditionnel événement cinématographique montois aura lieu du 5 au 12 mars 2021 dans divers lieux culturels de Mons.

«Déjà touché par la crise du Covid-19 en mars 2020, le festival verra encore planer les contraintes liées au virus sur son édition 2021», ont indiqué les organisateurs, qui ajoutent que «certains aspects de l’événement seront adaptés avec réalisme».

Le festival se déroulera «dans le respect des règles en vigueur et avec tous les outils à disposition: masques, gel, maintien des distanciations physiques et des espaces entre les sièges, des horaires décalés, un accueil réorganisé et une ventilation des salles. Plusieurs dispositifs pourront ainsi être déployés en fonction de la situation du moment et de ce que les pouvoirs publics permettront.»

La programmation comprendra un volume important de films inédits qui seront présentés dans le cadre des deux compétitions ainsi que hors compétition. Une des thématiques principales du Festival 2021 sera une rétrospective sur la figure au cinéma de la femme fatale.

Les organisateurs ont, par ailleurs, annoncé la présence de Jaco Van Dormael qui sera honoré à Mons pour les 30 ans de la sortie de son film «Toto le Héros».