L’organisateur de la «lockdown partouze» ne connaissait pas l’eurodéputé hongrois

L’organisateur de la «lockdown partouze» qui fait la une dans toute l’Europe suite à la démission de l’eurodéputé hongrois Jozsef Szajer assure qu’il ne connaissait pas son prestigieux invité. Il estime avoir été prudent et explique sa fête par le ras-le-bol envers les mesures corona.

La «lockdown partouze» interrompue par la zone de police Bruxelles-Capitale Ixelles vendredi 27 novembre a fait parler bien au-delà de nos frontières. Pour rappel, c’est suite à ce fait divers banal que Jozsef Szajer, un proche du président hongrois Viktor Orban, a dû renoncer à sa position d’eurodéputé. De quoi alimenter les journaux dans tout le Vieux Continent. C’est que l’issue de cette péripétie confine à l’histoire de l’arroseur arrosé pour ce politicien ultraconservateur: lui qui avait professé toute sa carrière une homophobie explicite bien en phase avec les idées nauséabondes de son parti a bien dû reconnaître qu’il était présent à ce qui s’avère être une partouze homosexuelle. Fâcheux pour son pedigree. D’où sans doute son intention de fuir par la gouttière.

Plus proche de chez nous, nos confrères de Het Laatste Nieuws ont retrouvé le locataire de l’appartement. Le jeune homme avoue être un habitué de ce type de rendez-vous, qu’il organise «plusieurs fois par an». Ce soir-là, le Bruxellois avait invité 10 personnes. Des amis. Ce sont ses invités qui ont fait grossir le chiffre de convives à 25. Quant au député européen du PPE, il assure: «je ne le connais pas. C’est l’ami d’un ami. Dans mes fêtes, c’est comme ça: mes amis invitent les leurs et on passe du bon temps. On parle, on boit, comme au café. La seule différence, c’est qu’on a parfois des relations sexuelles ensemble. Je n’y vois rien d’anormal: nous sommes tous adultes, tout se déroule dans le consentement mutuel».

Bien entendu, le jeune homme savait qu’il franchissait la limite de la légalité en cette période de confinement. «Mais les gens en ont marre de tout ça. On veut à nouveau se voir, et je ne vois pas ce qu’il y a de mal à ça». Il se défend de toute imprudence en expliquant que chaque invité «devait avoir été contaminé au coronavirus et ne devait plus présenter de symptôme». Et le Bruxellois d’assurer que deux infirmiers étaient présents, «qui eux non plus ne trouvaient pas ça dangereux». Et le contrevenant de terminer: «Et puis même: si en tant qu’adulte, nous voulons prendre le risque, on peut encore le décider nous-mêmes, non?»

Bien sûr, les riverains n’étaient pas de cet avis. Pas plus que la police dépêchée sur place. Selon ce que l’organisateur de la sauterie explique à Het Laatste Nieuws, ceux-ci ne se sont pas montrés très diplomates. «Ils ont crié: “cartes d’identité! Tout de suite!” Mais on n’avait même pas un slip. Alors les agents sont devenus de plus en plus fâchés. Ils étaient très antipathiques et ont proféré des insultes envers les homos».

La suite: on la connaît: une vingtaine de personnes ont été verbalisées pour infraction aux règles du confinement. Et la carrière de l’eurodéputé hongrois Joszef Szajer s’est écrasée en même temps qu’il descendait de la gouttière où il a été cueilli.