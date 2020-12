Le patron de Pairi Daiza très fâché sur le ministre Vandenbroucke

Sur la page Facebook du parc Pairi Daiza dont il est le patron, Éric Domb se laisse aller à un coup de g.. qui ne passe pas inaperçu.

Élu «Meilleur Zoo d’Europe» aux Diamond ThemePark Awards pour la troisième année consécutive en 2020, Pairi Daiza ne pourra pas accueillir les visiteurs durant la période de Noël, sauf si le gouvernement revient sur la décision annoncée à l’issue du dernier Comité de concertation. Ce qui est peu probable.

Dire que la fermeture imposée fâche le patron du parc, Éric Domb, est un euphémisme. Ce dernier le fait publiquement savoir sur la page Facebook du parc. L’ancien patron de l’UWE (de 2006 à 2009) fustige également le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke pour les propos qu’il a tenus vis-à-vis des activités jugées non-essentielles.

«À l’heure où nous sommes tous contraints de cadenasser nos vies dans un nouveau carcan de mesures sanitaires, certains responsables politiques bafouent-ils nos libertés par des décisions arbitraires? À écouter Frank Vandenbroucke, notre ministre fédéral de la Santé, j’estime que la réponse est oui. Et nous devrions nous en inquiéter», s’indigne le patron du parc animalier.

«Par deux fois, ces derniers jours, Frank Vandenbroucke a ainsi justifié des entraves à nos libertés non pas par des impératifs sanitaires que nous aurions parfaitement compris, mais pour des raisons politiques ou psychologiques qui ne reposent sur aucune base scientifique….»

Éric Domb fait ici bien entendu référence au fait que le ministre justifiait sa volonté de fermer les commerces non-essentiels pour provoquer un choc au sein de la population, mais aussi, lorsque, sur VTM, ce même ministre «a justifié l’interdiction de promenades en plein air dans les Parcs animaliers, non en raison d’une quelconque étude qui démontrerait un risque potentiel à les fréquenter, mais par la seule volonté de ne pas multiplier les exceptions au confinement. En résumé: parce que tout le monde ne peut pas aller courir dans les bois, on a ouvert les piscines pour aller y faire des longueurs; et parce que tout le monde ne peut faire de longues balades, on a ouvert les musées pour aller se changer les idées».

Le verdict du pouce levé ou… renversé

«les Parcs animaliers, comme d’autres secteurs qui ont démontré leur capacité à proposer des activités de plein air en toute sécurité, attendront que la science retrouve droit de cité lors des prises de décision, ou Frank Vandenbroucke l’envie d’analyser avant de trancher, poursuit le patron du parc.

Ces processus de décision expliqués sans complexe par le ministre de la Santé laissent pantois. Et nous renvoient à cette image du combattant à terre attendant le verdict du pouce. Pouce renversé on l’achèvera. Pouce levé il vivra. Ainsi en décident l’Empereur et son seul bon-vouloir.

Mais nous ne sommes plus au temps des gladiateurs, des Empereurs et de la dictature romaine.

Nous sommes au XXIe siècle, en démocratie. À un moment où, parce que certaines de nos libertés individuelles doivent être temporairement réduites pour d’impérieux motifs sanitaires, il importe plus que jamais que nos représentants politiques recourent à la science pour justifier les restrictions à nos libertés et les partagent ensuite en toute transparence….»

Du mépris et une atteinte aux libertés fondamentales

le patron de Pairi Daiza termine sa longue intervention en insistant sur le fait qu’aucun scientifique n’a démontré la dangerosité à se promener dans un parc (animalier ou autre), mais que, bien au contraire, les sorties en plein air sont recommandées. Éric Domb ressent l’interdiction d’ouvrir les grilles du parc aux visiteurs comme une atteinte aux libertés fondamentales: liberté d’entreprendre, de circuler, de travailler, de se divertir, d’apprendre…

Il conclut en évoquant l’attitude méprisante du ministre «à l’égard de toutes ces entreprises, ces travailleurs, ces familles qui ont tout mis en œuvre pour pouvoir continuer à jouir de ces libertés tout en garantissant la protection de tous.»

Mercredi soir, Éric Domb ne souhaitait pas commenter ces propos ni répondre à la question que nous souhaitions lui poser. À savoir: le ministre de la Santé a-t-il répondu à son interpellation? La réponse du porte-parole de Pairi Daiza se voulait toutefois éloquente sur ce point: «no comment», nous a-t-il envoyé par Whatsapp…