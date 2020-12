VIDÉO | Un premier clip «trash» pour lancer le premier album de Laura Laune

L’humoriste a fêté la sortie de son premier album en diffusant le clip de son morceau «Lettre d’un fan». Un condensé d’humour noir qui devrait ravir les fans de l’artiste montoise.

«Tu as le petit nez d’une petite fée, et la peau douce et fine comme de la popeline. C’est pour toutes ces raisons que je me br**le en pensant à toi.»

En moins d’une minute, le premier single de Laura Laune - dont le producteur n’est autre que l’humoriste Jérémy Ferrari - donne le ton quant à ce qu’on retrouve sur son premier album. À savoir, un humour noir, des punchlines bien trash et des bons mots aussi sales que délicieux.

+ VIDÉO | Coronavirus: la parodie de Laura Laune pour sensibiliser à la nécessité du confinement

+ VIDÉO | L’humoriste Laura Laune se moque des «bras cassés et des ratés» du Grand Cactus

+ VIDÉO | «La France, je t’aime à ma manière»: la chanson de Laura Laune que France 2 a «censurée»

Disponible sur toutes les plateformes (Spotify, Deezer, Amazon music,…) depuis ce mardi, la galette de 13 titres, qui accompagne le DVD du one-man-show de la jeune Belge, compile de précédents tubes sur scène («Suicide-toi, papa», «La pute de l’Europe» ,…) et quelques nouveautés. Et l’ensemble s’intitule logiquement «Le meilleur de moi .

Gentiment provocatrice, la jeune femme s’est même amusée à faire la promo de son album à partir des messages haineux de nombreux internautes.