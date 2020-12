L’ancienne championne du monde de karaté, Julie Debatty, après l’explosion survenue à Liège: «Le bâtiment de ma salle a tremblé»

Sur Instagram, l’ex-championne de Belgique et du monde de karaté a tenu à rassurer ses fans et ses clients. Doc.

L’ex-championne de Belgique et du monde de karaté, la Liégeoise Julie Debatty, a tenu à rassurer ses fans sur Instagram après la terrible explosion survenue ce mercredi dans la Cité ardente. «Nous allons bien», a-t-elle dit.

«Vous êtes plusieurs à me contacter, à me demander si je vais bien et si tout le monde va bien. Parce que dans la rue de mes bureaux et de ma salle de karaté, un immeuble vient d’exploser… Et la rue de mon bureau est bloquée.»

«Je n’y étais pas. J’ai deux de mes employées qui y étaient quand ca s’est produit. Elles n’ont rien, elles ont juste eu très très peur parce qu’elles ont entendu un énorme boum et le bâtiment qui a tremblé. Là, on ne peut plus accéder au bâtiment. Mais nous allons bien.»

Et Julie Debatty d’avoir eu une pensée pour les victimes, avant d’ajouter: «Espérons que nous n’aurons pas trop de dégâts.»

