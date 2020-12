Coronavirus: pourquoi la Belgique ne réalise pas les 90.000 tests quotidiens annoncés

Les autorités dépistent en fonction de l’importance de l’épidémie et non en fonction de sa capacité globale. BELGA (Illustration)

Alors que les autorités avaient annoncé vouloir atteindre le cap des 90.000 tests quotidiens à la fin de l’année, seuls 40.000 tests PCR sont effectués chaque jour. Pourquoi? Réponse avec Sciensano.

50.000 tests quotidiens, c’est à peu près la différence entre le nombre de tests réalisés récemment en Belgique et le nombre de tests PCR disponibles chaque jour, selon les autorités. Une différence importante qui s’explique principalement par la situation épidémiologique actuelle.

«Il faut faire la différence entre la capacité de testing et la nécessité de testing, explique Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral. Le nombre de tests effectués dépend de la circulation du virus dans la population. Actuellement, étant donné que le virus circule moins, il y a donc un peu moins de tests qui sont réalisés.»

L’Institut de santé publique poursuit sa démonstration. «Fin octobre, nous avions 20.000 nouveaux cas par jour. Si on table sur le fait que chaque cas a trois contacts à haut risque, ça nous faisait 80.000 tests à réaliser. Aujourd’hui, on enregistre entre 2.000 et 2.500 nouveaux cas par jour: on doit donc réaliser 10.000 tests environ.»

En résumé, les autorités dépistent en fonction de l’importance de l’épidémie et non en fonction de sa capacité globale.

«Il y aura donc toujours des fluctuations inévitables de la quantité de tests effectués. Et ce, même si la capacité de test est plus importante, poursuit Yves Van Laethem. Avec la grippe qui arrive, nous aurons (sans doute) la nécessité de tester plus.»

Et de conclure: «L’important, c’est d’avoir les armes nécessaires» pour faire face au virus.