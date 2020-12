Kompany: «On a la rage»

L’entraîneur anderlechtois est revenu sur le Clasico, avant de préfacer le déplacement à Waregem, vendredi.

Vincent Kompany a pris le temps de débriefer Anderlecht - Standard, hier midi. Conscient qu’un «Clasico qui n’est pas gagné est un Clasico raté», l’entraîneur anderlechtois a voulu retenir les points positifs, dimanche. Ce mercredi, il disait comprendre la déception des supporters et ajoutait: «On a la rage, il n’y a aucun doute à avoir.»

Cette rage devra être transformée en une prestation plus concrète, et convaincante, à Zulte-Waregem, vendredi (20h45). «On va y mettre de l’intensité, de l’enthousiasme offensif, et toute notre envie de gagner.» Un élément historique peut aider les Mauves: ils ont gagné neuf de leurs dix derniers déplacements à Gaverbeek, toutes compétitions confondues. Ce sera toujours sans Tau, Trebel et Cobbaut, blessés, et peut-être encore sans Van Crombrugge, touché à la main et toujours incertain.