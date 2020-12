Le Tournai d’avant | Tous les saints qu’on «beot»

Ivrognes les Tournaisiens à qui s’adresse l’adage? Non, il illustre cette convivialité inhérente à l’adhésion aux nombreuses sociétés de jadis.

C’est aux XIXe et XXe que l’on observe combien était riche la vie associative tournaisienne. Quelle explication? c’est que la ville est enclose avec un quotidien quasi en autarcie qui ne disparaît qu’après 1945.

C’est valable pour ville et villages. Chasse gardée pour la ducasse, pour la fanfare, -seuls les autochtones y sont admis.

Un peuple joyeux assoiffé de cortèges fastueux…

La différenciation sociale est bien une règle de conduite dans les divertissements d’alors. C’est la classe ouvrière et la petite bourgeoisie qui fêtent généreusement les fêtes calendaires et constituent l’ossature des sociétés qui les célèbrent. On ne trouve un industriel, voire un magistrat que nanti du titre honorifique de «président d’honneur».

Walter Ravez l’écrit dans son «Folklore de Tournai: «nous sommes un peuple joyeux, assoiffé de cortèges fastueux, de promenades de géants, de carnavals débridés, d’éclats de fanfares, de bombances assaisonnées de bonne humeur».

Pas question de recenser ce petit monde attiré par «ces saints qu’on beot» mais de rappeler combien nos aïeux étaient friands de ces fêtes engorgées de ripailles et d’esprit bon enfant.

Voici la Saint-Hubert. le 4 novembre. Patron des Chasseurs, choisi par les Chasseurs-Eclaireurs de la Garde Civique qui, clique en tête, rendaient un bruyant hommage à leur patron dans la chapelle éponyme de l’église St-Piat. La Garde Civique n’est plus mais le pain de St-Hubert demeure l’apanage de la confrérie des boulangers et pâtissiers à la messe au Mont-St-Aubert. La clique d ela Garde Civique prête pour le défilé de la St-Hubert. ÉdA

Le 22 novembre, pour la Sainte-Cécile, harmonies, fanfares et chorales se coupent en quatre. Dans tous les villages, c’était le grand jour avec un programme immuable: messe solennelle agrémentée de quelques pièces et banquet. En 1945, la fanfare d’Havinnes s’apprête pour sa Sainte-Cécile. ÉdA

Entre les deux, une visite à chacun des bistrots du coin et il y en avait vraiment beaucoup (44 en 1925 entre le Dôme et l’hospice). Les chorales fleurissaient dans tous les quartiers et les concerts se succédaient au fil des fêtes calendaires; ainsi, les Orphéonistes alignaient leurs 300 membres tous les quinze jours.

La tradition du 25 novembre, fête de Sainte-Catherine, s’est perdue. Ce jour-là, les jeunes filles atteignant 25 ans recevaient cadeaux et cartes postales. Parmi les groupes qui virevoltaient d’une pâtisserie à l’autre, un brin de mélancolie qui se cachait sous les rires.

Décembre, le 1er, voici la Saint-Eloi. Cet orfèvre, évêque de Tournai réunit febvres, orfèvres et agriculteurs. Les premières célébrations de dévotion à Eloi eurent lieu dans la chapelle encore debout, nichée à la rue St-Martin, là où une sépulture contenant des reliques -de qui? – avait été aménagée. Avant le banquet, les émules du saint assistaient à la messe à la cathédrale. Après? sortie en ville avec moult libations en compagnie des fermiers; dans certains ateliers, le personnel se réunissait pour un repas fraternel. Vers 1950, St-Eloi et décorés à la Mécanique Automatique Moderne. ÉdA

Les pompiers attendaient le 4 décembre et la Sainte-Barbe -libérée par la foudre-. Les hommes du feu, pompiers et artilleurs, se rendaient en grande tenue, de la Grand-Place à la chapelle Notre-Dame -disparue en 1940, remplacée par St-Quentin – car c’est là qu’en 1466 fut fondée la plus ancienne confrérie de la ville du nom de Barbe. Pour le folklore, Sainte-Barbette et parfois Saint Barbichon. À la grande époque de Carton, la St-Eloi du personnel. ÉdA

Que reste-t-il des fêtes d’antan?

Nostalgie? Tristesse? Résignation? les fêtes patronales ne sont plus que l’ombre de jadis, c’est un fait. Tant de tentations en ont éloigné les protagonistes au fil des ans. Les Ateliers Electrotechniques réunis pour leur fête annuelle. ÉdA

Ce qui disparaît alors, c’est la rencontre du public, la communion au sein d’une communauté. Peu à peu, ces fêtes s’enfoncent dans les ombres du passé….