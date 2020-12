VIDÉOS | Les Red Flames écrasent la Suisse et valident leur ticket pour l’Euro 2022

Ce sera le deuxième Euro de rang pour la Belgique après l’édition 2017.

Les Red Flames disputeront l’Euro 2022 de football. Grâce à une victoire 4-0 contre la Suisse mardi à Louvain, l’équipe nationale belge féminine a validé son ticket pour le rendez-vous continental prévu en Angleterre. La Belgique termine première du groupeH avec 21 points, soit deux de plus que son adversaire du soir. Le trident offensif belge composé de Tine De Caigny, Tessa Wullaert et Janice Cayman a fait la différence.

Le premier fait de match, après 1:12 de jeu à peine, aura été extra-sportif, une panne d’électricité obligeant l’arbitre russe Anastasia Pustovoitova à interrompre la partie. À la reprise, après une pause longue de cinq grosses minutes, c’est la Suisse qui a pris le premier quart d’heure à son compte.

Peu à peu rentrée dans la partie, l’équipe d’Ives Serneels a ouvert le score sur sa première possibilité. Bien trouvée par Laura Deloose dans la profondeur, Tessa Wullaert a eu tout le loisir de centrer vers Tine De Caigny, dont la tête a devancé la gardienne adverse (1-0, 24e), très peu autoritaire dans son petit rectangle.

Orpheline de sa capitaine Lia Wälti, sortie à la suite d’un coup à la tête, la Suisse va perdre pied. Après des occasions pour Marie Minnaert, sur un bon centre de Deloose (41e), et une transversale de Wullaert (45e), les Belges ont doublé l’écart juste avant la pause.

Le jusqu’au-boutisme de Wullaert a été la clé de ce deuxième but. L’attaquante d’Anderlecht a sauvé la balle de la sortie et trouvé Janice Cayman, qui a glissé à De Caigny, dont la frappe en un temps n’a laissé aucune chance à Elvira Herzog (2-0, 45e+1).

Battues à Thoune fin septembre (2-1), les Red Flames ont géré leur avance au retour des vestiaires. Bien en place défensivement, elles ont concédé un premier tir cadré à la 68e minute mais Justine Odeurs a bien arrêté la tête de Fabienne Humm.

Déjà en faute sur le premier goal, la gardienne adverse a loupé son intervention sur un corner de Wullaert, offrant le 3e but à la Belgique et le 50e chez les Flames pour la triple Soulier d’Or (3-0, 73e).

En contre, Janice Cayman a encore alourdi le score d’une frappe du droit après un bel effort en solitaire (4-0, 85e). La Suisse a pris en l’espace d’une rencontre deux fois plus de goals que lors de ses sept premiers duels dans ce groupe H.

Ce sera le deuxième Euro de rang pour la Belgique. En 2017, les Red Flames avaient été éliminées à l’issue de la phase de groupes du tournoi organisé aux Pays-Bas. Les Belges avaient d’ailleurs fait douter les Néerlandaises, futures lauréates.

Les Belges ont maintenant plus d’un an et demi pour se préparer au rendez-vous anglais. L’épreuve devait se tenir à l’été 2021 mais a été repoussée en 2022 pour ne pas concurrencer l’Euro masculin, désormais programmé en 2021 en raison de la pandémie de coronavirus.