Les soldes débuteront le lundi 4 janvier

Les soldes auraient dû débuter le samedi 2 janvier 2021. Ils sont repoussés.

Les soldes d’hiver débuteront le lundi 4 janvier 2021 et non le samedi 2, a indiqué mardi le ministre de l’Économie Pierre-Yves Dermagne. «On démarre un lundi pour éviter l’engorgement et les effets de foule dans et en dehors des magasins. Pour préserver la santé et l’économie», précise-t-on au cabinet.

Traditionnellement, les soldes d’hiver débutent toujours un samedi. En 2021, cela aurait dû être le samedi 2 janvier. Mais pour éviter les foules, il a été choisi de reporter les soldes au lundi 4 janvier. Les cabinets des ministres de l’Économie Pierre-Yves Dermagne et des PME et Indépendants David Clarinval se sont mis d’accord mardi en début de soirée sur ce report de deux jours, confirment les deux cabinets.

La période de pré-soldes débute ce mercredi. Durant cette période, les commerçants ne peuvent pas proposer de réductions sur les vêtements, chaussures et maroquinerie. Cette période sera un peu plus longue vu que les soldes commenceront quelques jours plus tard.