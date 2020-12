Des républicains et démocrates proposent un plan de relance

Un petit groupe de parlementaires démocrates et républicains a proposé mardi un plan de relance économique de 908 milliards de dollars pour sortir de l’impasse et apporter un soutien indispensable à l’économie américaine qui faiblit avec la résurgence de la pandémie de Covid-19.

Pour l’heure, le paquet d’aides n’a pas l’aval de la Maison Blanche mais la reprise des négociations est le signe que des élus des deux partis veulent avancer sur ce dossier bloqué depuis l’été.

Autre signe encourageant pour les négociations: la présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin doivent s’entretenir par téléphone en début d’après-midi pour évoquer une future loi budgétaire mais aussi des mesures pour lutter contre les effets de la pandémie, a-t-il indiqué à des journalistes au Congrès.

C’est la première fois depuis fin octobre, soit avant les élections présidentielles et parlementaires du 3 novembre, que ces deux responsables, meneurs depuis des mois des négociations pour parvenir à un plan de relance, vont s’entretenir.

«Nous avons travaillé très dur pour parvenir à un cadre de travail de 908 milliards de dollars pour un plan de soutien lié au Covid», a déclaré la sénatrice républicaine Susan Collins, lors d’une conférence de presse pour présenter leur proposition.

«Il serait inexcusable que nous quittions la ville sans accord» pour les vacances de Noël, a renchéri le sénateur démocrate Joe Manchin, en précisant qu’ils seraient en mesure de soumettre une proposition de loi détaillée «très rapidement».

Le plan s’étend jusqu’au 1er avril et «nous permettra de traverser les moments les plus difficiles», a-t-il indiqué.

«Pression» pour avancer

Les parlementaires ont toutefois reconnu que ni la Maison Blanche ni les chefs de la Chambre ou du Sénat ne leur avaient indiqué s’ils soutiendraient ou non ce plan, voire même accepteraient de le soumettre à un vote.

Mais tous ont espéré que leur proposition de consensus et de «bon sens» ferait monter «la pression» sur ces dirigeants.

Elle représente plus que les 500 milliards que les républicains étaient disposés à accorder jusqu’à présent mais moins que les 2.000 milliards que souhaitaient les démocrates.

Le sénateur républicain Mitt Romney a confié avoir informé Steven Mnuchin sur les négociations en cours. Si celui-ci n’a pas indiqué s’il était «d’accord ou pas», «il nous a donné des conseils sur les montants», a-t-il expliqué.

Dans le détail, la proposition prévoit notamment 288 milliards pour les petites entreprises et les restaurants, 160 milliards pour aider les États et autorités locales, 180 milliards pour des allocations de chômage supplémentaires, et 45 milliards pour le secteur des transports.

L’annonce de la reprise des négociations intervient alors que l’équipe économique du président élu Joe Biden va être officiellement présentée mardi.

Démocrates comme républicains savent que le temps presse puisque les mesures du gigantesque plan d’aide du printemps ont commencé à expirer.