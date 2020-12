Les nouvelles immatriculations de voitures en recule de 15,8% en novembre

Sur les 11 premiers mois de l’année, 401.413 nouvelles voitures ont été immatriculées soit un recul de 22,29% sur base annuelle.

En novembre, 29.103 voitures neuves ont été immatriculées, soit un recul de 15,8% par rapport à la même période l’an dernier, indique mardi la Febiac. «La possibilité laissée de livrer les véhicules commandés préalablement au second confinement, à l’inverse de l’arrêt complet qui avait été imposé lors du premier Lockdown, ne limite que temporairement et très partiellement les conséquences économiques de ce second confinement pour les importateurs et les vendeurs des voitures neuves», souligne la fédération de l’automobile.

Le segment des véhicules utilitaires légers enregistre en novembre un retrait de 7,9% de ses enregistrements. Le segment des véhicules utilitaires lourds de moins de 16 tonnes enregistre en novembre sa cinquième progression mensuelle consécutive (+3,6%). À l’inverse, le segment des véhicules utilitaires lourds de plus de 16 tonnes subit en novembre un nouveau retrait qui s’élève cette fois à -21,2%.

Le segment des motos et scooters affiche les meilleurs résultats de la période écoulée. En novembre, ce sont 816 deux-roues motorisés neufs qui ont été immatriculés, ce qui signifie une progression de 3,4% face aux enregistrements de novembre 2019.