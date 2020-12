Quels musées sont ouverts?

De nombreux musées rouvrent leurs portes ce mardi 1er décembre. Bien sûr, ces réouvertures se feront dans le respect strict des mesures sanitaires. Si certains ont ouvert leurs portes aujourd’hui, d’autres attendent encore. On fait le point.

Liège

Waremme. Hexapoda. Du lundi au vendredi, de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. Réservation.

Liège. Guillemins « outankhamon – À la découverte du pharaon oublié . Ouverte 7 jours sur 7, de 9 h 45 à 18 h 30, l’exposition sera exceptionnellement accessible les 25 décembre 2020 et 1er janvier 2021. L’escape game est également accessible sur réservation.

Liège. Musée de la Boverie « arhol. The American Dream Factory . u mardi au vendredi de 9h30 h à 18 h 00 et le week-end de 10h à 18h sur réservation.

Liège. Cité Miroir « iacometti, l’humanité absolue Ouvert 7 jours sur 7 du lundi au vendre de 9h à 18h et le wk de 10h à 18hsur réservation.

Liège. Musée de la Vie wallonne et l’Expo Moto. Réservation.

Liège. Trinkhall Museum. A partir du 2 décembre. Réservation.

Flémalle. Préhistomeseum. A partir du 19 décembre.Infos

Namur

Les musées namurois resteront fermés. e centre des visiteurs de la Citadelle, situé à Terra Nova, va, lui, reprendre partiellement ses activités. Pour cette phase de reprise transitoire, il ouvrira désormais du vendredi au dimanche.

Delta. Ouverture partielle. Infos.

Hainaut

Binche. Musée de la Photographie. Du mardi au dimanche de 10h à 18h. Réservations

Binche. M. usée international du carnaval et du masque. Infos

Mons. Pôle Muséal. A artir 5 décembre.Infos.

Hornu. CID Plant Fever.Infos.

Frameries. Le PASS reste fermé jusqu’au 4 janvier.

Lessines. Le Musée de l’hôpital Notre-Dame à la Rose. Lessines. A partir du 3 décembre.

Charleroi. BPS22. Charleroi. «SURPRISE!». Réservation.

Mons. BAM, un grand maître du pop Art, Roy Lichtenstein, à Mons. Ouverture à partir du 5 décembre. Réservation.

Bruxelles

Bozar. Danser Brut, Hotel Beethoven, Philippe Vandenberg. Molenbeek et Facing Van Eyck. Réservation.

Wiels. De 11h à 18h. Réservation.

Autoworld. Réservation.

Muséum des sciences naturelles.Réservation.

Musée royal de l’armée et de l’histoire militaire. Du mardi au dimanche, de 10h à 16h. Réservation.

Musée Magritte.Réservation.

Le Musée Old Masters et et les expositions temporaires rouvrent le jeudi 3 décembre.Réservation.

Train World. Choco Loco. Réservation.

Musée Belvue.Réservation.

Certains établissements garderont encore portes closes quelques jours, comme le musée Oldmasters et les expositions temporaires des musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, en rénovation jusqu’au 3 décembre.

Chocostorybrussels. A partir du 19 décembre. Infos.

Le musée Art et Histoire et la Porte de Hal ouvriront quant à eux le samedi 5 décembre, suivis du musée des Instruments de musique, le 8 décembre, et du Mima, le 12 décembre. Infos: www.brusselsmuseums.be.

Flandre

La plupart des musées du nord du pays garderont portes closes mardi car ils ne s’attendaient pas à rouvrir aussi tôt. Le musée In Flanders Fields à Ypres et les musées brugeois garderont ainsi portes closes idem pour les musées brugeois. Même son de cloche du côté des musées gantois. Un constat identique est dressé par le musée M à Louvain.

Seule exception à Hasselt où le Musée du genièvre, le Musée communal et le Musée de la mode rouvriront mardi. Le Musée gallo-romain de Tongres est également prêt. Le musée en plein air de Bokrijk, qui accueille les promeneurs gratuitement depuis le mois d’octobre, restera ouvert jusqu’au 3 janvier. L’Africamuseum de Tervuren, enfin, a également annoncé sa réouverture en date du 1er décembre.

Luxembourg

Arlon. Musée Gaspar. Infos.

Bastogne War Museum. A partir du 13 décembre. Infos.

Brabant wallon

Louvain-la-Neuve. Musée Hergé. A partir du 4 décembre. Le Musée sera ouvert les 4, 5, 6, 11, 12 et 13 décembre ainsi que du 18 décembre au 3 janvier 2021 (sauf les lundis). Réservation.

Villers-la-Ville. Folon à l’abbaye de Villers-la-Ville.

Braine-l’Alleud. Mémorial Waterloo 1815. Musée, Butte du Lion, le panorama et la ferme d’Hougoumont. A partir du 5 décembre. L’accès au public sera limité aux mercredis, vendredis, samedis et dimanches en semaine. Et tous les jours durant les congés scolaires.Réservation.