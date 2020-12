Alexander De Croo: «Il était urgent que la France et la Belgique se parlent»

Vacances de fin d’année, vaccination contre le coronavirus, budget européen… «Il était important que la France et la Belgique se parlent urgemment», a commenté le Premier ministre Alexander De Croo après sa rencontre avec le président français Emmanuel Macron, mardi à Paris.

Le Premier ministre Alexander De Croo et le président français Emmanuel Macron sont sur la même longueur d’ondes en ce qui concerne la stratégie à adopter pour lutter contre la propagation du coronavirus entre les deux pays, et plus particulièrement lors des fêtes de fin d’année, ont-ils affirmé mardi à l’issue de leur entretien au palais de l’Élysée.

Alexander De Croo et Emmanuel Macron ont en premier lieu évoqué la pandémie de coronavirus, mais aussi la lutte contre le terrorisme, l’énergie, le climat ou encore les relations extérieures de l’Europe, et plus particulièrement un «nouvel agenda» avec les États-Unis ainsi que l’accord sur le Brexit.

Le chef du gouvernement belge s’est aussi félicité de la coopération au sein de l’Union concernant la crise sanitaire. «On a préfinancé des projets et les résultats arrivent, la mutualisation des efforts est un vrai succès.»

Le président Macron a renchéri en annonçant qu’après une première phase destinée au personnel des soins de santé et aux publics plus vulnérables – comme c’est prévu en Belgique -, une campagne de vaccination à grande échelle débuterait au printemps.

Au sujet sensible des vacances d’hiver, Alexander De Croo a rappelé qu’il «appréciait beaucoup» la position française, et notamment le fait décourager les voyages vers les stations de ski en imposant la fermeture des remontées mécaniques.

Le président Macron a ajouté que des mesures « dissuasives et restrictives » seraient mises en place pour ceux qui seraient tentés d’aller s’adonner aux plaisirs de la glisse dans des pays voisins moins stricts, comme la Suisse. «Une coopération entre États membres mais aussi avec les pays voisins est nécessaire sur ce point», a conclu le Premier ministre belge.

Les deux hommes se retrouveront à Bruxelles dès la semaine prochaine pour un Conseil européen qui devra également se pencher sur la question du budget, actuellement plombée par les difficultés posées par la Hongrie et la Pologne. «Il n’y a pas beaucoup d’avancées pour l’instant, mais on fait confiance au président du Conseil Charles Michel et à la chancelière allemande Angela Merkel pour trouver une solution», a commenté M. De Croo.