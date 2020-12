Une ode américaine, The Undoing, Patria, etc.: nos 5 idées streaming du mercredi 2 décembre

Des électeurs de Trump, un Hugh Grant volage, Lady Di, des zombies et des attentats au Pays Basque: il y a tout cela, et puis c’est tout, dans notre rendez-vous streaming du mercredi. Vous avez une semaine pour tout regarder. Interro mercredi prochain.

1 Hillbilly Elegy (Une ode américaine)

Netflix Drame de Ron Howard. Avec Amy Adams, Glenn Close et Gabriel Basso. Durée: 1 h 56.

Ce que ça raconte

Ron Howard adapte le récit intime et politique de J.D. Vance marqué par une enfance tourmentée dans les Appalaches.

Ce qu’on en pense

Un casting au top! Le scénario, lui, est trop lisse, pas très subtil, pour un film censé raconter une Amérique cabossée par les désillusions.

La critique complète

2 The Undoing

Be à la Demande Série de David E. Kelley. Avec Nicole Kidman et Hugh Grant (6 épisodes de 60 minutes).

Ce que ça raconte

Quand son mari se retrouve accusé du meurtre de sa maîtresse, Grace, éminente psychanalyste new-yorkaise, tombe de la hauteur de l’élégant gratte-ciel dans lequel elle crèche.

Ce qu’on en pense

Malgré son alléchant casting (Hugh Grant/Nicole Kidman) et sa mise en scène très soignée, cette affaire reste dans les clous du thriller traditionnel. Bien amené mais pas fracassant.

La critique complète

3 The Walking Dead: World Beyond

Amazon Prime Video Série SF de Scott M. Gimple & Matthew Negrete (1 saison, 10 épisodes de 47 à 52 minuites).

Ce que ça raconte

Deux sœurs qui ont grandi dans un monde post-apocalypse improvisent un trip de quelques centaines de kilomètres en territoire zombie.

Ce qu’on en pense

On ne dit plus des «rôdeurs», mais des «vidés» (oui, comme pour le vol-au-vent). Pour le reste, l’atmosphère demeure la même, à la différence près que les héros sont beaucoup plus jeunes. Et qu’ils se posent d’autres questions. The Walking Dead 2.0..

La critique complète

4 The Crown – Saison 4

Netflix Série de Peter Morgan. Avec Olivia Colman, Josh O’Connor et Emma Corrin (10 épisodes de 40 à 60 minutes)

Ce que ça raconte

En 1979, le prince Charles rencontre Diana Spencer. Ce n’est pas l’amour de sa vie, mais ça suffira à calmer l’empressement de la famille Windsor. Pendant ce temps-là, Élisabeth fait la connaissance de sa nouvelle première ministre, Margaret Thatcher.

Ce qu’on en pense

La série poursuit tranquillement son exploration des salons privés de la famille royale britannique. L’équilibre entre faits historiques et fiction divertissante y est toujours aussi bien mené, n’en déplaise aux principaux intéressés.

La critique complète

5 Patria

Be à la Demande Série de Aitor Gabilondo. Avec Elena Irureta, Ane Gabarain et Susana Abaitua (8 épisodes de 50 minutes).

Ce que ça raconte

Comment le meurtre d’un entrepreneur mit le feu au Pays Basque au début des années 90.

Ce qu’on en pense

L’ETA est bien sûr au cœur de cette série HBO de haute tenue, venue nous rappeler que le terrorisme ne date pas d’hier, en Europe.

La critique complète