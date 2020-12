Covid: La piscine de Leuze ne rouvrira pas avant le 4 janvier

Le bassin de natation de l’avenue des Sports ne rouvrira plus ses portes cette année. «Cette décision ne nous enchante pas mais c’est une mesure de bonne gestion.»

Malgré le feu vert donné vendredi à la réouverture des piscines, ce 1er décembre, la Ville de Leuze, en accord avec le conseil d’administration de la Régie communale autonome (RCA), a pris la décision de ne pas rouvrir le complexe aquatique de l’avenue des Sports avant le 4 janvier.

Nicolas Dumont, l’échevin et président de la RCA, gestionnaire du site, a expliqué les motivations qui ont conduit à cette décision. «Cette décision ne nous enchante pas mais elle est celle de la bonne gestion. Notre piscine est une piscine majoritairement scolaire et le protocole rouge interdit les sorties extérieures pour les écoles. Et presque tous les clubs qui fréquentent la piscine ne peuvent pas reprendre leurs activités, hormis pour les moins de 12 ans. Par ailleurs, nous devons réaliser un test de légionellose qui implique 10 à 12 jours de culture en laboratoire, ce qui aurait retardé l’ouverture au 14 décembre.

En cette période de l’année où la fréquentation de la piscine est assez faible, il reste un nombre important de jours de congé à récupérer par notre personnel (l’engagement de personnel «extra» aurait été nécessaire). Nous avons reçu le protocole de réouverture sectoriel hier à 16 h pour une réouverture ce mardi à 9 h. Je tire mon chapeau pour la gestion de cette crise au gouvernement fédéral et à la Fédération Wallonie-Bruxelles », fulmine Nicolas Dumont.

Les responsables de la Régie et de la piscine leuzoise espèrent pouvoir rouvrir le site le 4 janvier 2021 «afin d’accueillir à nouveau nos clients dans de bonnes conditions.»