Coronavirus: ce qu’il faut savoir ce mardi

Covid-19: on fait le point sur ce qui a fait l’actualité, en Belgique et dans le monde, ce mardi 1er décembre.

EN BELGIQUE

Christie Morreale: les premiers vaccins attendus au plus tôt à la mi-janvier en Belgique

Les premiers vaccins contre le covid-19 sont attendus au plus tôt à la mi-janvier en Belgique, a affirmé la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, ce mardi, en commission du parlement régional.

La police jette le froid dans la «lockdown partouze» des diplomates

Une vingtaine de personnes ont été surprises dans une soirée de «débauche sexuelle» au centre de Bruxelles. Des diplomates en étaient. Tout le monde a été verbalisé pour non-respect des mesures Covid.

PS et MR prêts à discuter d’un assouplissement en fin d’année si les chiffres sont bons

Le PS et le MR estiment qu’une nouvelle discussion autour de la bulle sociale à Noël doit pouvoir être organisée si les chiffres de l’épidémie continuent à évoluer favorablement.

«On voit que ces mesures ont été efficaces. C’est vraiment regrettable qu’apparaisse cette polémique»

Les efforts consentis depuis un mois ont permis un contrôle de l’épidémie, estime le président du PS, Paul Magnette. Le socialiste francophone regrette les propos «maladroits» du ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, sur le «choc» psychologique que devait provoquer la fermeture des commerces.

Magasins sociaux de seconde main: essentiels ou non essentiels?

Le secteur de la seconde main plaide pour être considéré comme essentiel. Qu’en disent les ASBL?

Covid oblige, saint Nicolas doit également s’adapter cette année

Malgré la situation actuelle, saint Nicolas est bien présent cette année, tout en adaptant son travail aux mesures sanitaires.

Les organisateurs de la manifestation de samedi à Liège lancent un appel à des témoignages

Les organisateurs de la manifestation contre le couvre-feu, qui a rassemblé près de 500 personnes dans la Cité ardente samedi soir, déplorent la «répression» menée par la police et font appel à des témoignages.

Comment adapte-t-on l’accueil des SDF aux normes Covid à La Louvière et Mons?

À cause du Covid, les capacités habituelles des abris de nuit ont baissé. Localement, les CPAS s’adaptent pour maintenir cette capacité ou cherchent des alternatives.

Les coiffeurs prévoient d’organiser une action symbolique samedi

Les coiffeurs prévoient d’organiser une action symbolique ce week-end dans tout le pays pour exprimer leur mécontentement. «Nous demandons aux coiffeurs de mettre leur fauteuil de coiffure à l’extérieur samedi», a déclaré le président de la fédération professionnelle Coiffure.org, Jef Vermeulen. Par le biais de cette action, ils appellent les décideurs politiques à rouvrir les salons de coiffure le 14 décembre.

Les Bruxellois sont appelés à illuminer leurs fenêtres le 21 décembre

Les habitants sont invités à illuminer leurs fenêtres de façon inventive pour exprimer une solidarité en créant tous ensemble une grande lumière.

«Lockdown partouze» dans le centre de Bruxelles: l’eurodéputé en cause est le Hongrois Jozsef Szajer, un poids lourd ouvertement homophobe du parti de Viktor Orban

L’eurodéputé verbalisé lors de la lockdown party à laquelle la zone de Bruxelles-Ixelles a mis fin ce 27 novembre est Jozsef Szajer. L’homme de 59 ans reconnaît sa présence sur place et l’infraction aux règles sanitaires. Il est membre du parti de Viktor Orban et venait d’annoncer sa démission «pour raisons personnelles».

L’Union de l’Esthétique réclame la réouverture des salons pour le 15 décembre

L’Union nationale de l’Esthétique en Belgique (Uneb) réclame la réouverture des salons d’esthétique pour le 15 décembre. Selon une enquête menée par l’union, près de la moitié des salons craignent pour leur avenir.

Alexander De Croo: «Il était urgent que la France et la Belgique se parlent»

Vacances de fin d’année, vaccination contre le coronavirus, budget européen… «Il était important que la France et la Belgique se parlent urgemment», a commenté le Premier ministre Alexander De Croo après sa rencontre avec le président français Emmanuel Macron, mardi à Paris.

Coronavirus: les mesures sont maintenues en région bruxelloise, pas encore de décision pour les fêtes

Le Conseil régional de sécurité de Bruxelles a décidé de maintenir les mesures spécifiques à la Région bruxelloise dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, en tout cas jusqu’à leur terme initialement prévu, à savoir le 13 décembre. Fort des décisions prises lors du comité de concertation le 27 novembre dernier, il ne s’est pas prononcé, au stade actuel, sur la suite et en particulier sur un éventuel assouplissement concernant les fêtes de Noël et de Nouvel an, a-t-on appris à l’issue de la réunion.

Les soldes débuteront le lundi 4 janvier

Les soldes d’hiver débuteront le lundi 4 janvier 2021 et non le samedi 2, a indiqué mardi le ministre de l’Économie Pierre-Yves Dermagne. «On démarre un lundi pour éviter l’engorgement et les effets de foule dans et en dehors des magasins. Pour préserver la santé et l’économie», précise-t-on au cabinet.

DANS LE MONDE

Pfizer/BioNTech a déposé la demande d’autorisation de son vaccin en Europe

L’alliance Pfizer/BioNTech a annoncé mardi avoir déposé la demande d’autorisation conditionnelle de son vaccin contre le Covid-19 dans l’UE auprès de l’Agence européenne du médicament (EMA), disant espérer sa distribution d’ici la fin du mois.

Plus de 63 millions de cas d’infection dans le monde

La pandémie a fait au moins 1.468.873 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles ce mardi à 11h GMT.

Macron envisage une campagne de vaccination grand public entre avril et juin

Emmanuel Macron envisage une campagne de vaccination pour le grand public «entre avril et juin» contre le Covid-19, après une première vague réservée aux publics les plus fragiles, a-t-il déclaré mardi lors d’un point de presse avec le Premier ministre belge Alexander De Croo.

Macron veut dissuader les Français de skier à l’étranger pendant les fêtes

Le gouvernement envisage de prendre «des mesures restrictives et dissuasives» pour empêcher les Français d’aller skier à l’étranger, notamment en Suisse, pendant les fêtes de fin d’année, alors que les remontées mécaniques seront fermées en France, au grand dam des gestionnaires des stations de ski hexagonales.

La reine Elizabeth II reste à Windsor pour Noël, une première depuis les années 1980

En raison de l’épidémie de nouveau coronavirus, la reine Elizabeth II et son époux le prince Philip passeront cette année Noël «tranquillement» au château de Windsor, pour la première fois depuis plus de trente ans, a annoncé mardi Buckingham Palace.

DANS LE SPORT

Foot amateur: les championnats ne reprendront pas avant février

À l’arrêt depuis la mi-octobre à cause de la crise sanitaire, les championnats de foot amateur ne reprendront pas avant février, annonce ce mardi matin l’ACFF.

Enquête sur les finances du sport amateur: «Urgent de tirer la sonnette d’alarme»

Les clubs amateurs sont face à de grandes difficultés. Le Covid-19 ne fait qu’aggraver les situations. Sans de plus grands apports financiers, beaucoup vont disparaître.

Hamilton positif au coronavirus: il ne roulera pas au Grand Prix de Sakhir, Vandoorne pour le remplacer?

Vainqueur dimanche dernier au Grand Prix de Bahreïn, Lewis Hamilton (Mercedes) a été testé positif au Covid-19. Il ne roulera pas dimanche au GP de Sakhir, qui se dispute sur le même circuit.

Lewis Hamilton positif au Covid-19: «Je suis dégoûté»

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), testé positif au Covid-19, s’est dit «dévasté» ne pas pouvoir disputer dimanche le Grand Prix de Sakhir, au Bahrein, 16e et avant-dernière manche du championnat du monde de Formule 1.

Alexandra Tondeur: «De la difficulté d’avancer dans le noir»

Championne du monde longue distance, Alexandra Tondeur en termine avec une année durant laquelle elle a frôlé le burn-out.

La Liga espère un retour du public dans les stades en janvier

«On aura du public», «pour janvier», a souhaité Javier Tebas, le président de LaLiga (l’organe qui gère le football professionnel en Espagne), mardi dans un bref entretien diffusé dans l’émission espagnole Jugones, diffusé sur la Sexta.

