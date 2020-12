Neige: quand pourra-t-on sortir les luges?

C’est ce mardi 1 décembre que débute l’hiver météorologique. Si la neige et le froid étaient au rendez-vous, peut-on déjà sortir les luges du garage?

Si l’hiver météorologique, qui correspond à la période la plus froide de l’année, a débuté ce mardi, on le sait le froid s’est déjà installé ce week-end. Dans la nuit de samedi à dimanche, on a même connu jusqu’à moins 10 degrés dans les Ardennes. Cette nuit, d’ailleurs, il a neigé sur les hauteurs du paysoffrant une jolie carte postale du côté de Waimes.

+ À LIRE | VIDEO| Rien n’arrête les touristes sur la Grande Muraille de Chine

«Si on a été surpris par la quantité qui est tombée, de 5 à 7 cm du côté de Waimes, cet événement n’a rien d’extraordinaire. D’autant que les températures remontent en journée. En réalité, ce sont les hivers doux précédents qui étaient surprenants. Le dernier hiver plus froid que la normale remonte à 2012-2013. Au printemps, on avait même eu de la neige fin mai cette année-là. Ici nous sommes dans une situation hivernale normale sans grand excès» explique Pascal Normale, météorologue à l’Institut royal météorologique.

+ À LIRE| La météo de votre région

Alors pourra-t-on sortir les luges ce week-end «Alors là non je ne dirais pas ça. On reste autour des moyennes de saisons autour de 5 à 7 degrés en journée. Pour les prochains jours, nous allons rester sur ce temps froid mais instable avec de légères précipitations. Alors peut-être que fin de semaine, dans la nuit de jeudi à vendredi, nous aurons encore quelques chutes sur les hauteurs mais plutôt une fine couche. La semaine prochaine est plus incertaine par contre, le froid sera toujours présent même si on ne parle pas de grand froid.»

Ceux qui attendent donc impatiemment le retour de la neige pour dévaler les pistes devront patienter mais le météorologue rappelle toutefois qu’il est grand temps de switcher les pneus des voitures. Avec les pluies verglaçantes, la route peut en effet rapidement se transformer en patinoire.

«N’attendez pas qu’il neige abondamment pour mettre vos pneus hiver, ils sont déjà efficaces avec les températures que nous rencontrons ces derniers jours.»