Ligue des Champions: tous les joueurs brugeois négatifs avant le match contre le Zenit Saint-Petersbourg

Artem Dzyuba (Zenit Saint-Pétersbourg) incertain pour le duel contre Bruges

Le Zenit Saint-Petersbourg joue son avenir européen sur la pelouse du Club de Bruges mercredi soir. Les Russes devront s’imposer par minimum deux buts d’écart pour être en position de force pour la 3e place qui offre un repêchage en Europa League. Seulement, le Zenit pourrait être privé de son attaquant Artem Dzyuba qui est incertain. Sergei Semak, l’entraîneur russe, l’a confirmé mardi en conférence de presse d’avant-match. «Si nous allons jouer plus offensifs? Nous essayons toujours de jouer de cette manière», a assuré Semak. «Nous connaissons la situation. Nous devrons jouer notre meilleur football si nous voulons décrocher le résultat escompté.»

Semak est également revenu sur le match aller où il estime que son équipe a joué trop prudemment. «Bien que nous avions le contrôle du match, ce n’était pas le résultat que nous attendions. Après leur premier but, nous avions joué plus libéré et sommes parvenus à marquer. Nous avions eu beaucoup d’occasions mais nous n’avons pas été efficaces.»

Le Zenit sera peut-être privé de son attaquant et capitaine Artem Dzyuba face aux Brugeois. Le buteur russe s’est blessé samedi en championnat face à Arsenal Tula (0-0) et est incertain. Une décision sera prise mardi soir ou mercredi quant à sa présence sur le terrain. Le latéral droit Vyacheslav Karavaev et le milieu Wendel sont tous les deux blessés tandis que le défenseur international croate Dejan Lovren est suspendu.