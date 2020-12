Vendée Globe: Dalin passe le Cap de Bonne-Espérance après 22 jours

En tête depuis plus d’une semaine, le skipper Charlie Dalin a franchi la longitude du cap de Bonne-Espérance, premier des trois caps symboliques qui marquent la route du Vendée Globe, dans la nuit de lundi à mardi.

Il aura fallu 22 jours et 9 heures à Dalin (Apivia) pour atteindre ce cap, porte d’entrée vers l’océan indien, un long périple mais pas un record.

Dans son sillage, Thomas Ruyant (LinkedOut) devait passer la ligne imaginaire mardi à mi-journée.

La 22e journée de la course autour du monde en solitaire a été fortement marquée par le naufrage de Kevin Escoffier (PRB), alors troisième de la course, et qui a été sauvé mardi vers 01H00 GMT par un autre concurrent, Jean Le Cam (Yes We Cam! ), qui naviguait en quatrième position.