Deux professeurs récompensés pour leurs travaux sur les maladies métaboliques

Le Fonds Baillet Latour a décerné mardi le prix de la Santé au professeur Andrew T. Hattersley et la Bourse pour la recherche médicale au professeur Sarah-Maria Fendt, annonce-t-il dans un communiqué. Cette édition 2020 était placée sous le thème des maladies métaboliques.

Le professeur Andrew T. Hattersley a été récompensé par le prix de la Santé, «prix scientifique international le plus important octroyé en Belgique», pour ses découvertes fondamentales sur les formes génétiques du diabète. Le lauréat remporte la somme de 250.000 euros.

Andrew Hattersley a dirigé la plupart des études qui ont permis de soigneusement caractériser le diabète et les symptômes cliniques des patients, indique le Fonds. Ses recherches ont été essentielles dans l’amélioration du diagnostic, de la gestion et du traitement des patients atteints de diabète monogénique dans le monde entier. Son avancée majeure a été d’intégrer la science des cellules bêta dans le traitement des patients.

Chaque année, le Fonds Baillet Latour octroie également une Bourse pour la recherche médicale à un jeune chef de groupe pour financer un projet de recherches dans une université ou un hôpital universitaire belge. Une somme annuelle de 150.000 euros est allouée à son laboratoire pendant trois ans avec prolongation possible de deux ans. Cette année, elle a été décernée au professeur Sarah-Maria Fendt pour ses recherches sur la formation des métastases cancéreuses.

Les recherches de Sarah-Maria Fendt, professeur associée au sein du département d’oncologie de la KU Leuven et chercheuse principale auprès du centre de biologie du cancer du Vlaams instituut voor Biotechnologie (VIB), ont contribué à un changement fondamental de la compréhension de la formation des métastases. Elles ont en effet découvert que les cellules cancéreuses métastasiques avaient besoin de petites molécules spécifiques appelées métabolites et qu’il était possible de prévenir la formation de métastases en inhibant l’utilisation de ces métabolites. Le prix Baillet Latour va permettre au Pr. Fendt et à son équipe d’étendre leurs recherches à ce sujet.