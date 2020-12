Faire son shopping à Soignies, depuis son salon

De l’e-commerce local, c’est désormais possible à Soignies. Cybrain – Fotolia

Faire ses courses en ligne tout en soutenant le commerce local, c’est désormais possible avec «Shop’in Soignies», le premier site de vente en ligne exclusivement sonégien.

Depuis plusieurs semaines, la Ville de Soignies, son Agence de développement local et les commerçants de l’entité travaillent à l’élaboration d’un projet de plateforme de vente en ligne. Mise en ligne depuis lundi, «Shop’in Soignies» rassemble bon nombre de produits en vente chez les commerçants sonégiens. Alimentation, vêtements, chaussures, déco… C’est toute la diversité du commerce sonégien qui se retrouve dans cet e-shop 100% local.

«Face au nombre important de colis livrés à Soignies en cette deuxième période de confinement, il fallait réagir!» explique la Bourgmestre, Fabienne Winckel.

«Nous avons donc décidé de lancer ce projet de plateforme de vente en ligne 100% sonégienne un peu plus tôt que prévu. Ce site devait en effet voir le jour courant 2021, mais c’est maintenant que les commerçants, restaurateurs et producteurs ont besoin de nous. Demain il sera trop tard!»

Shop in Soignies est accessible depuis hier. - L’objectif du projet est double: permettre à la population de faire ses achats en toute sécurité et en évitant la foule et soutenir le commerce local, en pleine crise.

«Au-delà de la création d’une plateforme de vente en ligne, c’est aussi une façon de réunir les Sonégiens et Sonégiennes et les commerçants autour d’une valeur qui nous est chère: la solidarité», ajoute Fabienne Winckel. «Nous espérons aussi que shopinsoignies.be pourra redynamiser l’activité commerciale en permettant à chaque commerçant, en toute autonomie, de gérer sa propre boutique en ligne.»

Une semaine de formation en soirée a été organisée par la Ville afin de guider au mieux les indépendants qui ont pris part au projet

Destiné à évoluer et à s’adapter au fil du temps, shopinsoignies.be réunit déjà près d’une vingtaine de commerçants locaux. Et la Ville espère qu’ils seront plus nombreux encore dans les prochains mois.