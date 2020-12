Pollution: les concentrations de particules fines ont baissé dans les trois Régions

Les concentrations de particules fines sont redescendues sous le seuil d’information dans les trois Régions, annonce mardi la Cellule interrégionale de l’environnement (Celine).

À 9h00, les concentrations moyennes de particules fines des dernières 24 heures se situaient entre 15 et 35 µg/m³ pour les PM10 (particules ayant une taille inférieure à 10 micromètres, NDLR) et entre 10 et 30 µg/m³ pour les PM2.5 (diamètre inférieur à 2.5 µm) en Belgique. À titre de comparaison, Celine indique que le diamètre moyen d’un cheveu humain est de 50 à 70 µm.

Le seuil d’information est de 50 µg/m³ pour les PM10 et 35 µg/m³ pour les PM2.5.

«Aucun dépassement du seuil d’information n’est prévu dans les prochains jours», conclut la cellule.