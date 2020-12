Les fans anderlechtois mécontents après le clasico: «Aucune hargne, il est temps de se réveiller»

Ce lundi matin, la Mauves Army et les South Leaders ont envoyé un message aux joueurs anderlechtois après la prestation décevante face au Standard dimanche.

Sans public, le clasico a accouché d’une souris avec un partage nul et vierge, surtout très nul…

Ce lundi matin, devant le centre d’entraînement de Neerpede, deux groupes de supporters ont manifesté leur mécontentement avec une banderole: «Une équipe sans la rage de vaincre. Un clasico ennuyeux. Il est temps de se réveiller.»

Un autre texte a été posté sur les réseaux sociaux. «Des messages ont e´te´ envoye´s aux joueurs ce matin a` Neerpede. Ils seront visibles de`s leur arrive´e au centre d’entrai^nement. Depuis une semaine, nous avons tout donne´ pour vous et pour notre club. En semaine, lors du dernier entrai^nement, au moment de votre de´part pour le stade et me^me visuellement pendant le match, nous avons rempli notre ro^le. Et vous? Aucune grinta, aucune envie, aucune motivation, aucune hargne. RIEN! Soyez fiers du blason que vous portez. Et surtout, honorez le! IL EST TEMPS DE SE RE´VEILLER.»