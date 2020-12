Radja Nainggolan devient l’ambassadeur du Beerschot

Le joueur de l’Inter Milan revient dans son club formateur en tant qu’ambassadeur du club promu, qui a pris la tête de la D1A avec Genk ce dimanche.

Le «Ninja», qui a grandi à Anvers, était arrivé au Beerschot à l’âge de 12 ans et avait évolué dans les équipes de jeunes au Kiel. En 2004, il avait opté pour l’Italie et Piacenza avant de se révéler à Cagliari et puis à la Roma.

Après un prêt à Cagliari, il est de retour depuis août à l’Inter Milan, où il n’a disputé que 4 rencontres de Serie A pour l’instant.

Ce lundi, il a officiellement été nommé ambassadeur du Beerschot. «Et je le deviens avec beaucoup de plaisir. Le Beerschot est comme moi: brut et inventif. Les supporters sont aussi dans mon cœur. La première place est un exploit. Ne sous-estimez pas cela. C’est parce que le club a donné tout son cœur et y a mis du talent et de la technique qu’il y est parvenu.»