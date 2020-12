Liège: les lignes de bus renforcées vers les hôpitaux

La société de transports en commun en Wallonie (TEC) et le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry, ont annoncé la décision d’augmenter l’offre pour relier le centre-ville de Liège à la clinique du MontLégia (CHC) et au CHR de la Citadelle aux heures de pointe.

Le 24 novembre dernier, à la suite du conseil communal au cours duquel le renforcement des bus a été évoqué, la Ville de Liège avait réclamé un élargissement aux lignes urbaines.

Selon un conseiller communal, ce renforcement ne concernait «que très peu les lignes centrales les plus fréquentées de Liège, de Seraing et de Herstal ainsi que les lignes stratégiques, comme la ligne 48 qui dessert le CHU et l’Université de Liège».

«Cela n’atteint donc pas l’objectif de départ qui était d’apporter davantage de sécurité aux habitants de Liège, actuellement toujours marquée zone rouge», avait-il ajouté. Les lignes 1 et 4, très fréquentées au centre-ville, n’étaient pas concernées par ce renfort.

«Renforcer l’offre dans l’hypercentre aux heures de pointe, comme cela a été évoqué lors du conseil communal, n’est hélas pas envisageable. En effet, en heure de pointe, les lignes 4 roulent à une fréquence si soutenue que les bus se suivent déjà de très près», ont précisé le TEC et le ministre wallon de la Mobilité. «La saturation de ce réseau est connue et est l’une des raisons pour lesquelles le gouvernement wallon réalise l’ambitieux projet du tram de Liège.»

Il a néanmoins été décidé de renforcer l’offre pour relier le centre-ville de Liège à des hôpitaux liégeois, à savoir la clinique du MontLégia (CHC) et le CHR de la Citadelle, aux heures de pointe. Ce renfort a été appliqué dès ce lundi sur les lignes 71 et 88. «Comme prévu initialement, cette mesure continuera d’être évaluée afin de l’adapter au mieux aux besoins identifiés sur le terrain. Précisément, dans le cas de la métropole liégeoise, les premières observations de terrain ont souligné un besoin de renforcement des lignes connectant le centre aux hôpitaux.»