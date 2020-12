Les policiers liégeois aux abords des commerces dès ce mardi pour veiller au respect des mesures sanitaires

Avec la réouverture des commerces ce mardi, les autorités s’attendent à un afflux de clients. La police locale veillera au respect des mesures sanitaires.

Le Comité de concertation a donc donné son feu vert à l’ouverture des magasins non essentiels et a précisé les mesures de lutte contre le coronavirus pour la période de Noël. Si la fédération du commerce et des services (Comeos) s’est réjouie de la réouverture des commerces non-essentiels ce mardi, les commerçants espèrent néanmoins ne devoir faire face, comme en France, à de longues files devant certaines enseignes.

À Liège, le bourgmestre Willy Demeyer porte bien sûr une attention particulière aux conséquences de cette mesure sur la gestion de l’espace public, a-t-il indiqué par voie de communiqué. Sans surprise, des contacts ont été pris avec les gestionnaires de centres commerciaux et les associations commerçantes.

Sur base des recommandations en vigueur depuis le mois de mai et de l’évaluation quotidienne de la «Cellule de veille», plusieurs mesures seront d’application dès ce mardi.

La police locale sera présente dans les rues commerçantes, aux abords des galeries commerçantes et aux endroits très fréquentés pour l’embarquement dans les transports en commun.

«Afin que la reprise se passe au mieux, les policiers porteront une attention particulière au respect des mesures dans les commerces et aux files d’attente à l’extérieur de ceux-ci», a indiqué le cabinet du bourgmestre. «Parallèlement, il appartient à chaque établissement de prévoir des mesures d’accessibilité et de sécurité.»

Complémentairement, une surveillance et une analyse de la situation des rues commerçantes sera réalisée via le réseau caméras ainsi que par la centralisation des constats et des plaintes des clients et commerçants.

«Les équipes de la Gestion Centre-Ville seront également mobilisées pour aider au bon déroulement de la reprise et effectueront des actions de sensibilisation des chalands aux règles d’or (masque, distanciation, lavage des mains…).»

Commerces ouverts le dimanche pour étaler le flux de personnes

Le collège a entendu l’appel des commerçants et associations commerçantes relatives à l’ouverture du dimanche durant le mois de décembre et soutien cette démarche qui permet d’étaler le flux de personnes présentes dans les rues commerçantes.

«Le collège a sollicité le TEC pour qu’un renforcement des lignes de bus vers le centre-ville puisse être assuré. Le collège et les services de police seront attentifs toute la semaine à la manière dont les choses se déroulent et pourront être amenés à prendre les mesures complémentaires qui s’avéreront nécessaires.»

