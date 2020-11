160 adresses gourmandes en région du Centre

La deuxième édition du «Guide des Artisans de Produits de Bouche du Pays du Centre» vient de sortir de presse. Il permet de découvrir 160 adresses gourmandes de 11 communes

C’est en 2017, à l’occasion de l’année thématique «Wallonie gourmande» que paraissait la première édition d’un guide consacré aux bonnes adresses de la région du Centre en matière de gourmandises et plaisirs du palais. Ce guide avait vu le jour sous l’impulsion de la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux, de la Communauté Urbaine du Centre et de Hainaut Développement.

Trois ans plus tard, ce guide nécessitait une mise à jour, le secteur de l’artisanat de terroir changeant rapidement. La deuxième édition de ce guide vient de voir le jour, il compte 88 pages et liste près de 160 producteurs classés par commune. Les communes en question sont les 11 communes du Pays du Centre: Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Écaussinnes, Estinnes, La Louvière, Le Rœulx, Manage, Morlanwelz, Seneffe et Soignies.

Pour Centrissime (le nouveau nom de l’office de tourisme du Pays du Centre), ce travail de mise à jour revêtait une dimension importante dans la mesure où cette brochure est à la fois un outil permettant aux citoyens et aux touristes de découvrir les richesses du terroir, de découvrir des produits de qualité, mais aussi de soutenir tout un secteur qui souffre de la crise sanitaire actuelle.

La mise en avant de ces producteurs et de leurs produits doit permettre de promouvoir l’économie locale, la mise en avant des circuits courts, les échanges directs, la limitation des intermédiaires entre le consommateur et le producteur… autant de beaux principes qui connurent un engouement sans précédent lors du premier confinement, avant de repasser à l’arrière-plan.

Cette édition du guide ne sera pas la dernière. Ce secteur étant sans cesse mouvant, la brochure sera mise à jour à une «fréquence raisonnable», précise Centrissime, qui compte surtout sur de futurs outils digitaux pour offrir au public une offre mise à jour en permanence et promet un nouveau site internet et une application Centrissime pour la saison touristique 2021.

Le «Guide des Artisans de produits de bouche du Pays du Centre» est disponible gratuitement sur le site internet de Centrissime. La version papier est disponible sur demande à la Maison du Tourisme par mail info@centrissime.be ou par téléphone au 064 26 15 00.