Un troisième ours abattu dans les Pyrénées, ses défenseurs enragent

Un autre ours avait été tué en juin, abattu près de la station de ski française de Guzet, en Ariège, mais l’enquête est au point mort.

Un ours a été tué dans les Pyrénées, ont annoncé les autorités espagnoles, portant à trois le nombre de plantigrades morts dans le massif franco-espagnol depuis le début de l’année.

«L’ourse Sarousse est morte, abattue d’un coup de feu» dans la vallée de Bardaji, a tweeté dimanche soir le gouvernement régional d’Aragon, indiquant qu’une enquête sous l’égide des «Services de protection de la nature» était ouverte.

La personne ayant tiré les coups de feu «dit avoir agi en état de légitime défense», précisent les autorités, qui ajoutent qu’une autopsie allait être menée lundi.

Cet incident intervient quelques jours à peine après l’arrestation d’une personne dans le cadre de l’enquête sur la mort de l’ours Cachou, un ours mâle de six ans retrouvé mort début avril dans le val d’Aran en Espagne, près de la frontière avec la France, sans que les causes du décès ne soient connues.

De part et d’autre des Pyrénées, la présence de l’ours est décriée, parfois combattue.

De leur côté, les associations françaises qui défendent la présence de l’ours dans les Pyrénées réclament une nouvelle fois le lâcher de nouveaux plantigrades pour remplacer les individus tués.