Attentat à la tour de police de Charleroi: procès reporté en janvier prochain

Le procès de l’attentat à la tour de police de Charleroi en août 2016 aura lieu le 25 janvier prochain.

Le 6 août 2016, la zone de police de Charleroi a été touchée en plein cœur lorsque Khaled Babouri, un algérien de 33 ans, a agressé deux policières de la zone avec une machette sur le site de la tour de police en plein cœur de Charleroi.

+ Le rappel des faits

Au cri d’Allah Akbar, Khaled s’est d’abord attaqué à Hakima qui s’effondre au sol, grièvement touchée au visage avant de s’en prendre à Corine, également touchée par l’assaillant. Ce dernier a été tué, touché par les balles de l’arme d’Hakima et d’une troisième policière, intervenue pour aider ses deux collègues.

Plus de 4 ans après les faits, le dossier a été examiné pour la première fois devant le tribunal correctionnel de Charleroi ce lundi 30 novembre. Rezki A., défendu par Me Khoulalene, est le seul poursuivi pour cet acte terroriste. Le voisin de Khaled Babouri est suspecté de l’avoir aidé dans son projet terroriste, notamment en le conduisant sur les lieux.

Les trois policières directement concernées par les faits et qui se sont constituées parties civiles étaient absentes à l’audience, représentées par Me Mayence et Me Schonnartz.

Ce lundi, le dossier a fait l’objet d’une remise. Le procès aura lieu le lundi 25 janvier 2021, pour plus de quatre heures de débat devant le tribunal correctionnel de Charleroi.

