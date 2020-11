Le duo à la tête de l’UE doit encore s’imposer, un an après ses débuts

Crise sanitaire, crise économique: Ursula von der Leyen et Charles Michel ont traversé une tempête pour leur première année à la tête de l’Union européenne. Un apprentissage difficile pour un duo qui doit encore s’affirmer, selon des experts.

«Le début de la pandémie a été dévastateur pour les deux», estime Rosa Balfour du centre Carnegie Europe.

Entre cacophonie aux frontières et interdiction d’exportations de matériel médical, le continent a donné une image de désunion.

Une visite des deux responsables en Italie, pays alors le plus touché par le virus, s’imposait, estime Yves Bertoncini, consultant en Affaires européennes. «Ils ont raté une occasion en or».

En avril, la présidente de la Commission avait présenté ses excuses à Rome pour le retard de l’Europe à lui venir en aide.

A l’été, l’accord sur le plan de relance massif, à partir d’une proposition franco-allemande, a permis de redorer le blason de l’Union. Même si les vetos polonais et hongrois ont depuis jeté une ombre sur ce succès.

«Regain de confiance»?

Si Charles Michel, à la tête du Conseil européen -institution représentant les Etats membres-, a joué son rôle de super-diplomate lors du sommet marathon de juillet qui a accouché de l’accord, Ursula von der Leyen, qui proposait un budget plus important, «s’est effacée», regrette Yves Bertoncini.

Or il y a davantage d’attentes envers elle et sa Commission, force de proposition pour le projet européen.

Le rôle de Mme von der Leyen, aux commandes pour cinq ans depuis le 1er décembre 2019, «n’est pas de faire de la diplomatie mais de la politique», estime l’ancien directeur de l’Institut Jacques Delors.

«Elle doit défendre la Commission et l’intérêt général européen. Les Etats membres se sont surtout entendus pour qu’il y ait de l’argent qui arrive dans leurs caisses. Elle aurait pu rappeler ses propositions ambitieuses» pour le budget de l’Union, regrette-t-il.

Peu après l’accord «historique» de juillet, la présidente de la Commission avait reconnu que les coupes budgétaires avaient été une «pilule difficile à avaler».

Et c’est finalement les eurodéputés qui ont réussi à arracher 16 milliards de plus, après d’âpres négociations avec la présidence allemande de l’UE.

Grâce au plan de relance, la présidente de la Commission a cependant «gagné de l’espace et de l’influence», estime Rosa Balfour. L’exécutif européen va désormais pouvoir emprunter au nom de l’Union, une perspective à laquelle les Etats se sont longtemps opposés.

Les experts sont aussi unanimes pour dire qu’elle a marqué des points en obtenant de négocier au nom des Vingt-Sept, de façon exclusive, des pré-commandes de vaccins anti-Covid pour plus d’1,2 milliard de doses.

Cette initiative a permis «un regain de confiance dans l’Europe, très entamée au début de la pandémie», affirme Rosa Balfour.

Comparés à leurs prédécesseurs, le tandem du Belge (44 ans) et de l’Allemande (62 ans), manque cependant encore d’envergure aux yeux des experts.

«Manque de poids politique»

«Charles Michel n’a pas encore développé une parole présidentielle», estime le philosophe Luuk van Middelaar, ancien membre du cabinet de l’ex-président du Conseil, Herman Van Rompuy. Il pointe du doigt un «manque de poids politique» dans sa communication.

«On sentait plus d’expérience chez Donald Tusk et Jean-Claude Juncker (prédécesseurs de Michel et von der Leyen). Ils incarnaient autrement la politique et l’unité européennes. Du coup, c’est Mme Merkel qui est Mme Europe», tranche-t-il.

S’il est dur de rivaliser avec un Juncker, déjà vétéran des cercles européens lorsqu’il est arrivé à la tête de la Commission, Mme von der Leyen souffre d’un handicap de départ en raison des conditions de sa nomination, après les européennes de 2019.

La désignation d’un ancien Premier ministre belge pour le Conseil européen était un choix classique mais celui de l’ex-ministre allemande de la Défense a été une surprise totale.

Quasi inconnue hors de son pays, elle a été proposée par le Français Emmanuel Macron, opposé à la candidature de l’eurodéputé allemand, Manfred Weber.

Résultat, devant le Parlement européen, la première femme à la tête de la Commission n’a obtenu que 9 voix de majorité lors du vote de confirmation.

«Michel et von der Leyen ont une légitimité de départ tout à fait différente. Il en reste des traces. Il est important de rappeler qui l’a faite reine», note Yves Bertoncini pour expliquer «une difficulté à s’imposer, sinon à s’opposer aux Etats membres, notamment la France et l’Allemagne».