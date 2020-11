Scientifiqué tué: l’Iran évoque une opération «complexe», accuse le Mossad

Mohsen Fakhrizadeh a été tué près de Téhéran dans une attaque au véhicule piégé suivie d’une fusillade contre sa voiture, selon le ministère de la Défense, qui a présenté la victime a posteriori comme un vice-ministre de la Défense et chef de l’Organisation de la recherche et de l’innovation en matière de défense (Sépand). AFP

L’Iran a affirmé lundi que son éminent physicien nucléaire Mohsen Fakhrizadeh, assassiné vendredi avait été victime d’une opération «complexe» impliquant des moyens «complètement nouveaux» et en a accusé le Mossad, les services secrets israéliens.

Le même jour et avec un protocole digne des plus grands «martyrs» de la République islamique d’Iran, les autorités ont rendu un dernier hommage à ce scientifique, Mohsen Fakhrizadeh, et promis de poursuivre son oeuvre.

Mohsen Fakhrizadeh a été tué près de Téhéran dans une attaque au véhicule piégé suivie d’une fusillade contre sa voiture, selon le ministère de la Défense, qui a présenté la victime a posteriori comme un vice-ministre de la Défense et chef de l’Organisation de la recherche et de l’innovation en matière de défense (Sépand). Peu de détails ont émergé sur les circonstances exactes de l’attaque.

Dans des interviews à des médias iraniens lundi, l’amiral Ali Shamkhani, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, a parlé d’«une opération complexe avec un recours à du matériel électronique».

Les Moudjahidine du Peuple, un groupe d’opposition en exil, «ont forcément dû être impliqués», mais «l’élément criminel dans tout cela est le régime sioniste et le Mossad», a-t-il affirmé.

Selon lui, Mohsen Fakhrizadeh avait été visé maintes fois par le passé, «mais cette fois, l’ennemi a utilisé un style et une méthode complètement nouveaux, professionnels et spécialisés, et a réussi à atteindre l’objectif qu’il poursuivait depuis 20 ans».

Sans citer de sources, l’agence de presse iranienne Fars a affirmé que l’attaque avait été menée à l’aide d’une «mitrailleuse automatique télécommandée» et montée sur un pick-up Nissan.

Citant une «source informée», Press TV, chaîne d’information en anglais de la télévision d’Etat, a rapporté que des armes récupérées sur les lieux de l’assassinat avaient été «fabriquées en Israël».

Ennemi juré de la République islamique d’Iran, Israël n’a pas officiellement réagi aux accusations lancées depuis vendredi par les autorités iraniennes lui attribuant cet assassinat.