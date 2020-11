Trafic de visas: dix ans de prison requis contre l’ex-conseiller communal malinois Melikan Kucam

Melikan Kucam, qui siégeait alors comme conseiller communal N-VA à Malines, dressait, en concertation avec le cabinet de Theo Francken (N-VA) en charge de l’Asile et de la Migration, des listes de personnes pouvant entrer en ligne de compte pour l’octroi d’un tel visa. BELGA

Le ministère public a requis, lundi, 10 ans de prison à l’encontre de l’ancien conseiller communal malinois N-VA Melikan Kucam et jusqu’à six ans de réclusion pour les neuf autres inculpés poursuivis devant le tribunal correctionnel d’Anvers pour trafic d’êtres humains, corruption passive et association de malfaiteurs dans une affaire de fraude aux visas humanitaires.

L’enquête avait démarré au mois de novembre 2019 et a mis en lumière, selon le ministère public, des irrégularités dans l’octroi de visas humanitaires à des chrétiens fuyant la guerre en Syrie. Grâce à ces documents, ces personnes ont pu se rendre en Belgique de manière sûre et légale pour y demander l’asile.

Melikan Kucam, qui siégeait alors comme conseiller communal N-VA à Malines, dressait, en concertation avec le cabinet de Theo Francken (N-VA) en charge de l’Asile et de la Migration, des listes de personnes pouvant entrer en ligne de compte pour l’octroi d’un tel visa. Selon le ministère public, 219 personnes se sont ainsi vu accorder un visa humanitaire contre payement et 96 d’entre-elles ne sont pas restées en Belgique, ce qui est contraire aux conditions d’octroi du visa.